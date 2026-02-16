Veleposlanicu zgrozili 'šokantni prizori' na Thompsonovom koncertu: 'Ovo se mora iskorijeniti'

Veleposlanica Izraela u Bosni i Hercegovini oštro je prosvjedovala zbog organiziranja koncerata Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu prošlog tjedna, ocijenivši kako su ti događaji poslužili za širenje mržnje i veličanje neprihvatljive ideologije nacizma.

U objavi na društvenoj mreži X veleposlanica Galit Peleg opisala je "šokantnim" prizore iz dvorane Pecara u Širokom Brijegu gdje je Marko Perković održao dva koncerta 13. i 14. veljače.

Dvorana je oba dana bila prepuna, a koncerte je obilježila prepoznatljiva koreografija koja je uključivala izvedbu pjesme "Bojne Čavoglave" što je publika pratila pokličima "Za dom spremni" te dizanjem desne ruke u zrak što je zabilježeno na brojnim snimkama koje su potom postavljene na društvenim mrežama.

Za veleposlanicu Izraela to su jasni dokazi kako su se s tih koncerata poslale neprihvatljive poruke i da se to ne smije tolerirati.

Shocking scenes of young people in Široki Brijeg celebrating with #Nazi salutes. Such hateful displays must be eradicated. I expect the authorities of #BosniaandHerzegovina to address this incident firmly and ensure accountability. pic.twitter.com/xDy41MjFUx — 🎗Galit Peleg (@GalitPeleg) February 15, 2026

Traži reakciju vlasti

"Šokantni prizori mladih ljudi u Širokom Brijegu koji slave uz nacističke pozdrave. Ovakvi izljevi mržnje moraju se iskorijeniti", napisala je Peleg.

Vlasti u BiH pozvala je da na takve pojave odlučno reagiraju i poduzmu konkretne mjere te sankcioniraju odgovorne.

"Očekujem od vlasti Bosne i Hercegovine da se odlučno pozabave ovim incidentom i osiguraju odgovornost", poruka je izraelske veleposlanice.

Osudama ikonografije koja je pratila Thompsonove koncerte u Širokom Brijegu pridružio se i predsjednik židovskog karitativnog društva La Benevolencija iz Sarajeva Vladimir Andrle, istaknuvši kako su glavna obilježja koncerata bili ustaško skandiranje i nacistički pozdravi.

"Relativizacija zla ne jača identitet. Uništava društva i vrijeđa sjećanje na žrtve. Suočavanje s prošlošću je najmanje što civilizirano društvo može učiniti. Učinimo to za Bosnu i Hercegovinu", poruka je koju je Andrle objavio na X-u.

