Vjerujete li vi u ova dva bisera? Zbog njihove svađe u prometu 'pola grada' moralo biti na oprezu

A što se tiče svađa naših svagdašnjih u prometu, jedna je scena iz Pariza upravo postala hit na TikToku jer je donekle podsjetila na prizore iz čuvene videoigre Grand Theft Auto.

Što je prethodilo sukobu, možemo nagađati, međutim autor zapisa najmanje je dvije minute promatrao žestok sraz između vozača BMW-a i dostavnoga vozila, nadmudrivanje zbog kojeg su svi ostali sudionicu u prometu morali biti na oprezu.

Naime, vozač BMW-a uporno je blokirao prolaz vozaču Renault Kangooa, a natezanje sukobljenih strana pretakalo se iz trake u traku sve dok vozač dostavnog automobila nije vještim manevrom skrenuo na obilaznicu.

Na njegovu žalost, rival u BMW-u ipak je odlučio da neće završiti na tome, pa su posljednji kadrovi viralne snimke otkrili da je nastavio progoniti suparnika i unatoč tome što se dotad kretao u sasvim drugom smjeru.

Je li razjarene ljude naposljetku presrela policija i naplatila im žestoke kazne, nažalost nije poznato, ali zasigurno se svi možemo složiti kako su oba junaka zapisa zaslužila odlazak na jedan tečaj obuzdavanja ljutnje.