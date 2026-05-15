Dječaci rođeni u ova četiri znaka su jednostavno najbolji: Je li i vaš sin među njima?

Ove subote, 16. svibnja, obilježava se Međunarodni dan dječaka, dan posvećen njihovoj dobrobiti te slavljenju pozitivnih doprinosa koje donose svojim obiteljima i zajednicama.

Iako ovaj dan još nije službeno priznat od strane Ujedinjenih naroda, za razliku od dana djevojčica, služi kao važan podsjetnik da se usredotočimo na jedinstvene izazove i radosti odgoja dječaka. Utemeljen je 2018. godine s ciljem podizanja svijesti o njihovom zdravlju i potrebama.

Iako svaki roditelj zna da je njegovo dijete jedinstveno, mnogi pronalaze zabavu i uvid u astrologiji, koja može poslužiti kao svojevrsni "šalabahter" za razumijevanje osobnosti djeteta.

Vjeruje se da položaj nebeskih tijela u trenutku rođenja može oblikovati naše karakteristike. U čast nadolazećeg dana, istražili smo koji horoskopski znakovi, prema zvijezdama, daju dječake s posebno pohvalnim osobinama.

Bik: Pouzdan i nježan radnik

Dječaci rođeni u znaku bika često se opisuju kao nježne duše s povremenom dozom divljine. Odlikuje ih strpljenje sveca i tvrdoglavost, ali i nevjerojatna pouzdanost.

Oni su praktični, prizemljeni i vole jednostavan život bez previše žurbe. Kao pravi zemljani znak, dječak bik je marljiv i ne odustaje od zadatka dok ga ne obavi do kraja, što ga čini iznimno ustrajnim.

Topao je, brižan i pun ljubavi, a na njega uvijek možete računati kada vam nešto zatreba. Vole udobnost i sigurnost, stoga ne štedite na zagrljajima.

Zbog svoje sklonosti radu, rado će pomoći u kućanskim poslovima, pogotovo ako je uključena i kakva nagrada. Njihova odlučnost i lojalnost čine ih divnim prijateljima i članovima obitelji.

Rak: Brižni zaštitnik obitelji

Dječaci rođeni u znaku raka pravi su emotivci i njegovatelji zodijaka. Izrazito su suosjećajni, brižni i intuitivni, s urođenom sposobnošću da osjete što je drugima potrebno.

Obitelj im je na prvom mjestu i vrlo su zaštitnički nastrojeni prema onima koje vole. Povjerenje je za njih ključno, a jednom kada ga steknu, postaju nevjerojatno odani.

Mali rakovi imaju sposobnost učiniti da se ljudi oko njih osjećaju voljeno i sigurno. Iako su zbog svoje osjetljivosti skloni promjenama raspoloženja, njihova temeljna priroda je topla i brižna.

Uvijek su spremni preuzeti odgovornost i pružiti utjehu, što ih čini stupom podrške za svoje bližnje.

Lav: Hrabri vođa velikog srca

Ako u kući imate malog lava, pripremite se na dozu drame, ali i na beskrajnu karizmu i samopouzdanje. Dječaci lavovi su rođeni vođe koji vole biti u centru pažnje i uživaju u pohvalama.

No, ispod te potrebe za svjetlima reflektora krije se hrabro i velikodušno srce. Ne boje se novih ideja i bez oklijevanja se hvataju u koštac s izazovima.

Njihov optimizam i radost života gotovo su zarazni. Prema astrološkim analizama, lavovi su jedni od najhrabrijih znakova, uvijek spremni za borbu jer znaju da mogu izaći kao pobjednici.

Vide potencijal u svakome i zahvalni su na onome što imaju, a svoju hrabrost koriste kako bi pomogli prijateljima i obitelji u teškim trenucima.

Jarac: Ambiciozna stara duša

Dječaci jarčevi često se smatraju "starim dušama" zodijaka. Od malih nogu pokazuju iznenađujuću dozu ozbiljnosti, odgovornosti i ambicije.

Dobro su organizirani, disciplinirani i vrlo ozbiljno shvaćaju svoje ciljeve. Poput pravih malih vizionara, znaju što žele postići i ne boje se napornog rada potrebnog da bi do toga došli. Odustajanje jednostavno nije u njihovom rječniku.

Iznimno su strpljivi, praktični i pouzdani, a njihova sposobnost donošenja zrelih odluka često iznenadi odrasle. Iako se mogu činiti ozbiljnima, Jarčevi duboko cijene svoju obitelj i prijatelje te su izrazito privrženi onima do kojih im je stalo.