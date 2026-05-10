Ova četiri horoskopska znaka su najbolje majke: Provjerite je li vaša na popisu

Biti majka jedan je od najzahtjevnijih, ali i najljepših poziva. Uoči Majčinog dana, koji slavimo ove nedjelje, 10. svibnja, slavimo sve majke i njihovu nezamjenjivu ulogu.

Od njih se očekuje da budu sve - odgojiteljice, zaštitnice, učiteljice, vozačice i prije svega, nepresušan izvor ljubavi i podrške. Iako je svaka majka priča za sebe, s jedinstvenim stilom i vrlinama, astrologija nudi zanimljiv uvid u to kako zvjezdani položaj može oblikovati naše roditeljske instinkte.

Neki horoskopski znakovi kao da su rođeni s urođenim talentom za majčinstvo, posjedujući kvalitete poput strpljenja, empatije i nevjerojatne posvećenosti.

Dok većina ljudi poznaje svoj Sunčev znak, prema pisanju portala Mama Nous, astrolozi ističu kako je za razumijevanje roditeljskog stila ključan i utjecaj Mjesečevog znaka, koji upravlja našim emocijama, instinktima i načinom na koji pružamo njegu.

Ipak, kombinacija urođenih osobina čini da se četiri horoskopsla znaka posebno ističu u ulozi majke, stvarajući za svoju djecu okruženje ispunjeno ljubavlju, sigurnošću i poticajem.

Rak: Urođena majka Zodijaka

Nije iznenađenje da se rak često naziva majkom Zodijaka. Žene rođene u ovom znaku posjeduju duboko ukorijenjen majčinski instinkt, a briga za obitelj centar je njihovog svijeta.

Vladarica raka je Mjesec, planet koji simbolizira emocije i njegu, zbog čega su ove majke iznimno intuitivne i usklađene s potrebama svoje djece, često ih predosjećajući i prije nego što ih djeca izraze.

Dom koji stvara majka rak utočište je topline, sigurnosti i bezuvjetne ljubavi. Ona je tu da sasluša, utješi i pruži zagrljaj koji liječi sve brige.

Njezina zaštitnička priroda ponekad može graničiti s pretjeranom brigom, no iza svega stoji samo jedna želja - da njezina djeca budu sretna i zaštićena.

Djeca majke raka odrastaju znajući da imaju čvrst temelj i osobu kojoj se uvijek mogu vratiti, bez obzira na sve.

Ribe: Kreativna i suosjećajna podrška

Majke rođene u znaku riba odgajaju svoju djecu s nevjerojatnom dozom empatije, mašte i emocionalne dubine. One su te koje će poticati kreativnost, uvesti djecu u svijet umjetnosti i naučiti ih važnosti suosjećanja prema svim živim bićima.

Njihov dom je mjesto gdje se snovi potiču, a osjećaji se slobodno izražavaju. Majka riba posjeduje iznimnu emocionalnu inteligenciju i sposobnost da se stavi u cipele svog djeteta, pružajući mu podršku u najosjetljivijim trenucima.

Iako možda neće uvijek znati kako djetetu pokazati praktičan put do ostvarenja snova, bit će njihov najveći navijač na svakom koraku.

Od nje djeca uče o važnosti dobrote, ljubavi prema prirodi i razvijaju neovisan duh, znajući da je njihova majka uvijek tu da im pruži rame za plakanje i bezgraničnu podršku.

Bik: Stup stabilnosti i strpljenja

Žena rođena u znaku bika utjelovljenje je strpljenja, pouzdanosti i snage. Kao zemljani znak, majka Bik pruža svojoj djeci osjećaj sigurnosti i stabilnosti koji je ključan za zdrav razvoj.

Ona je stijena obitelji, osoba na koju se uvijek može osloniti. Njezin pristup roditeljstvu je praktičan i prizemljen; ljubav pokazuje kroz stvaranje ugodnog i sigurnog doma, kuhanje omiljenih jela i uspostavljanje rutine koja djeci daje osjećaj reda.

Iako je poznata po svojoj smirenosti, njezina tvrdoglavost može doći do izražaja, posebice u tinejdžerskim godinama djeteta. Ipak, njezina je odanost neupitna.

Djeca majke bika uče o važnosti upornosti, odgovornosti i cijenjenju ljepote u prirodi i svakodnevnom životu, odrastajući u samopouzdane pojedince koji znaju da iza sebe imaju čvrstu potporu.

Jarac: Stijena odanosti i discipline

Majka Jarac je nevjerojatno odana i spremna boriti se za svoju djecu poput lavice. Roditeljstvo shvaća iznimno ozbiljno i posvećena je tome da svoju djecu pripremi za izazove života.

Ona je ta koja će ih naučiti vrijednosti discipline, odgovornosti i radne etike. Iako njezin pristup ponekad može djelovati strogo ili previše ozbiljno, njezina je ljubav duboka i postojana.

Ona je često zaposlena majka koja besprijekorno organizira obiteljski život, od školskih obaveza do izvanškolskih aktivnosti, i svaki slobodan trenutak posvećuje obitelji.

Od nje djeca uče kako biti ustrajan, fokusiran i kako se s integritetom nositi sa životnim preprekama. Njezina djeca odrastaju u odgovorne i sposobne ljude, svjesni da im je majka pružila alate za uspjeh i bezuvjetnu odanost koja traje cijeli život.