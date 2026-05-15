Incident izazvao novi okršaj Milanovića i Plenkovića: 'Imate još što? Ajde recite'

Ne stišavaju se reakcije nakon incidenta na Pantovčaku, gdje je zaposleniku Ministarstva vanjskih i europskih poslova Tomislavu Lendiću uskraćeno sudjelovanje na službenom događaju u Uredu predsjednika Republike.

Premijer Andrej Plenković potez predsjednika Zorana Milanovića nazvao je “bahatim i isključivim”, dok iz Ureda predsjednika poručuju da se ne radi o državnom službeniku, nego o “političaru” koji je izašao iz okvira profesionalne diplomacije.

Sve je počelo nakon intervjua koji je Lendić dao za N1 televiziju, u kojem je prozvao predsjednika Republike zbog zastoja u imenovanju diplomata i praznih mjesta u hrvatskoj diplomatskoj mreži.

“Mislim da je ogromna šteta što se ovo događa jer je cijela jedna generacija u međuprostoru. Odgovornost je na predsjedniku. Premijer želi očuvati dostojanstvo hrvatske diplomacije”, rekao je Lendić.

Nekoliko sati nakon tog intervjua Lendić je, kao izaslanik Ministarstva vanjskih poslova, stigao na Pantovčak na ceremoniju predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija predsjedniku Republike. Međutim, događaju nije prisustvovao – prema dostupnim informacijama, iz Ureda predsjednika pokazana su mu vrata.

'Bahat, isključiv i loš potez Milanovića'

Umjesto njega, Ministarstvo vanjskih poslova naknadno je poslalo drugu predstavnicu, Gordanu Vidović Mesarek. Taj potez dodatno je razljutio premijera.

“Lendić je rekao istinu. Hoćemo li živjeti u demokraciji u kojoj će diplomati šutjeti da se onaj koji blokira cijeli proces ne bi možda uvrijedio? To ne! Imali ste jedan bahat, isključiv i loš potez Milanovića”, poručio je Plenković.

Premijer je pritom kritizirao i odluku Ministarstva vanjskih poslova da pošalje zamjenu. “Nije mi jasno zašto je ministarstvo poslalo nekog drugog. To se ne šalje”, rekao je Plenković.

Lendić i Radman bez komentara

Tomislav Lendić tijekom dana nije želio komentirati slučaj, kao ni ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Predsjednik Zoran Milanović pojavio se na obilježavanju 35. obljetnice osnutka Gromova, ali bez izjava za medije.

Iz njegova Ureda neslužbeno poručuju kako Lendiću sudjelovanje nije uskraćeno zato što je državni službenik, već zato što je, tvrde, svojim javnim istupom prešao granicu profesionalne diplomacije i djelovao politički.

Političke reakcije na slučaj podijeljene su. Saborska zastupnica Možemo! Urša Raukar smatra da je reakcija predsjednikova ureda razumljiva. “Mogu razumjeti da je problem ako jedan visoko pozicionirani čovjek u ministarstvu tako javno komentira. Neka u ministarstvu vide kako se njihovi dužnosnici ponašaju u javnom prostoru”, rekla je Raukar.

S druge strane, HDZ-ov Ante Sanader potez vidi kao nastavak Milanovićeve ranije politike. “To je nastavak politike kada je Kundidu zabranio da dođe kada se kandidirao na predsjedničkim izborima”, izjavio je Sanader.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava cijeli slučaj nazvao je “igrama prijestolja”, dodajući da je riječ o “neozbiljnoj razini politike”. Nezavisni Nino Raspudić upozorava da je veći problem stanje u diplomaciji. “Loše je to, ali loše je i što nemamo popunjenu diplomatsku mrežu”, kazao je.

Novi diplomati na čekanju

Prema podacima koje je iznio premijer, trenutačno je oko 90 nepopunjenih mjesta u hrvatskoj diplomaciji. Ministarstvo vanjskih poslova predložilo je popis kandidata, dok je predsjednik Republike dosad odobrio tek dio imena, zbog čega proces već dulje stoji.

Na kraju konferencije za medije Plenković je sve ironično komentirao. “Imate još što? Ajde recite… ne? E vidite kako smo mi za slobodu govora”, poručio je novinarima.

No, ne baš i ako kritike dolaze od članova stranke - poput onih koje je iznio HDZ-ov Tomislav Sokol, koji je prozvao vrh zagrebačke organizacije. Pa mu je premijer Plenković uzvratio da nije najpametniji i da slobodno napusti svoje mjesto u Europskom parlamentu ako mu je tamo tako loše.