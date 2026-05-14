Žestoko prozvala Milanovića: 'Svjedočimo novoj epizodi bullyja s Pantovčaka'

Zastupnica HDZ-a Danijela Blažanović rekla je u četvrtak kako je djelatnik Ministarstva vanjskih poslova Tomislav Lendić protjeran s Pantovčaka jer se usudio iznijeti kritike na račun "političkog bullyja" Zorana Milanovića, a koji je tim činom vratio verbalni delikt u politički prostor.

"Svjedočimo novoj epizodi političkog bullyja s Pantovčaka. Danas je Tomislav Lendić, djelatnik Ministarstva vanjskih poslova protjeran s Pantovčaka po nalogu političkog bullyja s Pantovčaka, jer se usudio iznijeti kritike na račun predsjednika Zorana Milanovića", rekla je Blažanović tijekom slobodnih saborskih govora uime Kluba HDZ-a.

Navela je da je Lendić, po pisanju medija, u Ured predsjednika Republike došao kako bi nazočio predaji vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, mons. Leopolda Girellija. No, kada je stigao na Pantovčak dužnosnici Ureda predsjednika priopćili su mu da tamo nije dobrodošao.

"U Uredu predsjednika Republike, kako kažu mediji, objasnili su da Lendić, kao diplomat, nije smio govoriti politički izrazito obojeno. Referirajući se na njegov intervju za jednu televiziju gdje je predsjednika Milanovića označio isključivim krivcem za izostanak dogovora o popunjavanju brojnih mjesta hrvatskih veleposlanika i konzula", rekla je.

'Ima i radikalnije sljedbenike'

Upitala se čiji je "politički bully s Pantovčaka" predsjednik. "Da li je on predsjednik svih građana ili je predsjednik samo onog malog dijela građana koji još uvijek glasaju za ostatke SDP-a. Ili za njihove nove graditelje misli, senior partnere iz ekstremno lijeve stranke Možemo", poručila je.

Navodeći kako u HDZ-u nisu iznenađeni 'takvim ponašanjem predsjednika Republike upitnog karaktera', Blažanović je kazala da nisu zaboravili kada je "politički bully" s Pantovčaka, kao predstavnik svih građana, upao na Glavni odbor SDP-a i rekao: Ja sam kandidat za premijera. "Upravo to je bilo politički obojano divljaštvo kojim činom je predsjednik Republike prestao biti predsjednik svih građana Republike Hrvatske. I od tada se tako i ponaša", upozorila je.

Blažanović je kazala da je je Milanović, prešutno krijući se iza svog Ureda, protjerivanjem Lendića vratio verbalni delikt u politički prostor. "Možeš na Pantovčak samo i jedino ako govoriš onako kako ja mislim. To je narativ našeg predsjednika", kazala je. Poručila je i da Milanović u Saboru ima svoje sljedbenike istog narativa, a čak i radikalnije. "Imamo tu zabranitelje koncerata, zabranitelje dočeka rukometaša, onih koji brane Hod za život, ali im to ne uspijeva", rekla je.

Povukla je paralelu između Milanovića koji "govori da ne možeš na Pantovčak ako ne misliš kao on, a zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević govori da ne možeš tu pjevati i raditi događaje koje želiš ako ne misliš kao on".

Blažanović se upitala i kako će se SDP očitovati vezano za takvo postupanje sa Pantovčaka. "Da li će se i dalje boriti za slobodu govora i misli. Ili će čekati da ih mama Benčić zovne i kaže što da misle. To smo najviše vidjeli na primjeru izbora Ustavnih sudaca. Imali su svoje mišljenje ali nakon brzopoteznog poziva Sandre Benčić oni odjednom nemaju svoje mišljenje. Da li će ih bully s Pantovčaka nazvati i reći koje boje su njihove politički misli", poručila je.

