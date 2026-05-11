Milanović studentima u Rijeci: 'Nije sramota ne studirati, ali studij mora biti klasa'

Predsjednik Republike Zoran Milanović u ponedjeljak je na prigodnoj svečanosti u Rijeci čestitao 65 godina rada riječkog Ekonomskog fakulteta i poručio da je Rijeka uvijek bila europski i otvoren grad, koji nosi biljeg izvrsnosti i klase.

Milanović je na svečanoj sjednici obilježavanja 65 godina riječkog Ekonomskog fakulteta poručio kako od Rijeke očekuje da bude centar znanja, prestiža i izvrsnosti.

"Zagreb, kao i svi drugi hrvatski gradovi prije 150 godina, bio je tada mali grad, austrijska provincija, a samo dva hrvatska grada nikada nisu bila provincija - Pula, koja etnički nije bila hrvatska do 1945., i Rijeka, koja tek od 1945. postaje dominantno hrvatski grad u Hrvatskoj.

Rijeka je grad trgovine, brodarstva, lučkih poslova, novčarstva, osiguranja i svega što uz to ide. Grad koji je narastao na novcu, razmjeni, nečemu što je praktično, po prirodi stvari treba imati vrhunski fakultet, zato očekujem da ovdje bude centar znanja, prestiža i izvrsnosti", rekao je Milanović.

Milanović o Bolonjskoj reformi

"Rijeka nije veliki, ali je uvijek bila europski grad, otvoren, multinacionalan, višenacionalan kroz veći dio svoje povijesti, a danas hrvatski grad koji nosi biljeg izvrsnosti i klase. Ta povijest se iz gradova ne može i ne treba ni po koju cijenu brisati", komentirao je Milanović.

Osvrnuo se i na Bolonjsku reformu ocijenivši da je donijela puno loših, ali i neke dobre stvari - neku vrstu pročišćavanja jer je fakultet ostao bez značajnog broja studenata.

"Studij nije za svakoga i ne mora biti za svakoga, nije sramota ne studirati, ali studij mora biti izvrstan, to mora biti klasa", istaknuo je.

Dekan Ekonomskog fakulteta Saša Drezgić podsjetio je da je fakultet osnovan 1961. godine, a potom je sudjelovao u osnivanju brojnih institucija koje su na razne načine utjecale na društvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump pozvao Hrvatsku u deblokadu Hormuza. Milanović poručuje: 'Nije to nimalo realno'