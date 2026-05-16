Slavonka ostala bez nekoliko tisuća eura: Otvorila je SMS i napravila kobni potez

Žena iz Kutjeva ostala je bez nekoliko tisuća eura u SMS prevari, a policija radi na utvrđivanju svih detalja.

Naime, žena je u petak prijavila da je dobila SMS poruku u kojoj se navodi da će joj digitalno bankarstvo biti deaktivirano ako ne potvrdi svoje podatke putem poveznike. Kliknula je na nju, nakon čega više nije mogla pristupiti bankarstvu, a s njenog računa je skinuto nekoliko tisuća eura.

Zaprimljenu prijavu policija će proslijediti nadležnom državnom odvjetništvu.

Kako prepoznati prevaru?

Kako se ovako nešto ne bi dogodilo drugima, policija je upozorila građane da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose svoje podatke na stranicama kojima pristupaju iz poruka nepoznatih ili sumnjati pošiljatelja.

Osim toga napominju da banke nikada putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže da unesete svoje osobne podatke, PIN, CVV broj s kartice, lozinke ili jednokratnih autentifikacijskih kodova.

"Budite posebno oprezni s porukama koje stvaraju osjećaj hitnost, poput: 'Račun će vam biti blokiran', 'Aplikacija ističe danas' i slično", upozorava policija.

Savjetuju građanima da se jave banci putem službenih kontakata i aktiviraju dodatne sigurnosne opcije koje nude, poput biometrijske zaštite i obavijesti o transakcijama.

Ako sumnjate na prevaru, odmah se obratite policiji ili nazovite 192.