Osječanin prodavao dijelove bicikla preko popularnog oglasnika pa ostao bez 5000 eura

Muškarac (63) s područja Osijeka ostao je bez 4920 eura pokušavajući prodati pomoćne dijelove za bicikl putem internet trgovine Njuškalo. Naime, na njegov oglas javila se nepoznata žena zainteresirana za kupovinu. Prevarantica mu je dostavila lažni link navedene internet stranice u koji je 63-godišnjak unio podatke svoje bankovne podatke, nakon čega mu je s računa skinut novac.

PU osječko-baranjska izvijestila je da tragaju za prevaranticom te poziva građane da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama.

Upozoravaju građane da ne nasjedaju na ovakve i slične vrste prijevara.

Policija upozorava - ne uplaćujte!

"Budite sumnjičavi i ne uplaćujte novac dok niste sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom ostvarujete komunikaciju. Informirajte se, budite oprezni, ne poklanjajte povjerenje i osobne podatke bilo kome. Ukoliko sumnjate na prijevaru, pozivamo građane da svaki takav način komunikacije prijavite policiji", dodaju.

Posjetite stranice Web heroj - Ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba i saznaj kako i na koji način se zaštititi.

Također, CARNET-ov Nacionalni CERT u rad je pustio novi servis CERT iffy koji korisnicima, prije ili prilikom online kupovine, omogućuje provjeru ima li internetska trgovina obilježja lažnog weba.

Korištenje servisa je jednostavno, a sve što korisnici trebaju napraviti kako bi provjerili internetsku trgovinu je da na stranici https://iffy.cert.hr upišu ili zalijepe URL adresu trgovine koju žele provjeriti te pritisnuti gumb za provjeru.

