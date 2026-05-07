Ostala bez 17.000 eura, evo kako su joj počistili račun: 'Jedan klik vas može skupo stajati'

Policija je u četvrtak građanima poslala upozorenje nakon što su prevaranti ispraznili bankovne račune muškarcu i ženi s područja Ličko-senjske županije.

U srijedu je u Policijsku postaju Gospić stigla dojava 71-godišnjakinje koja je ostala bez 17.000 eura. Sve je počelo nakon što je stupila u kontakt s nepoznatom osobom koja ju je uspjela uvjeriti da je uplatila novac u kriptovalute i ostvarila dobit. Žena je povjerovala, instalirala aplikaciju i dala osobne podatke. Nedugo nakon, s računa joj je skinut novac.

Istog dana senjskoj policiji obratio se dvije godine mlađi muškarac iz Klade, koji je nasjeo na priču o novčanoj nagradi. Nepoznata osoba nazvala ga je i rekla mu da je osvojio nagradu, a 69-godišnjak je, ne sluteći da je riječ o prevari, dao svoje podatke. Uskoro mu je s računa nestalo 700 eura.

Savjeti policije

"Građani oprezno - jedan pogrešan klik može vas skupo stajati", navela je policija i uputila nekoliko savjeta:

pročitajte obavijesti i savjete pružatelja usluge kupnje/prodaje za sigurnu kupnju putem njihove stranice

ako nešto prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljno poslati samo IBAN broj i vaše ime i prezime, a nikako CVC/CVV kod (kod za verifikaciju koji se nalazi na poleđini kartice)

nemojte dijeliti kartični pin ili lozinku za online bankarstvo

ne šaljite novac na neki nepoznat račun bez prethodne provjere, a ako mislite da se radi o lažnom pozivu za uplatu prijavite svojoj banci

budite sumnjičavi prema ponudama za unosne investicijske mogućnosti kao što su dionice, obveznice, kriptovalute, plemeniti metali i uvijek tražite nepristrani financijski savjet prije nego što date novac ili uložite sredstva nepoznatoj osobi, obavite detaljne provjere ukoliko sumnjate na prijevaru

