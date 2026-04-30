Nova prijevara u Osijeku: Lažna bankarica ispraznila račun tvrtke

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatom prevaranticom koja je, lažno se predstavljajući kao bankarica, s računa osječke tvrtke "skinula" skoro 29 tisuća eura, izvijestila je u četvrtak policija.

Predstavljajući se u ime poznate banke prevarantica je na e-mail osječke tvrtke poslala lažnu internetsku poveznicu, a potom i telefonski kontaktirala djelatnicu te ju lažnim prikazivanjem činjenica dovela u zabludu i zatražila potvrdu podataka bankovnog računa tvrtke.

Kada je djelatnica na dostavljenu poveznicu upisala bankovne podatke shvatila je da im je lažna bankarica, bez njihovog odobrenja, s bankovnog računa skinula 28.950 eura.

Potraga za počiniteljicom

U policiji ističu kako je tijeku potraga za nepoznatom počiniteljicom te pozivaju građane da podatke s bankovnih kartica ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama.

Također građane upozoravaju da ne uplaćuju novac dok nisu sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom komuniciraju, a ako posumnjaju na prijevaru, pozivaju ih da svaki takav način komunikacije prijave policiji.

