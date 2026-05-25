Argentina u panici: Messi zatražio izlazak usred lude utakmice, upitan nastup na SP-u?

Argentina je u blagoj panici nakon što je po ponajbolji nogometaš svih vremena Lionel Messi (38) tijekom noćašnje utakmice Inter Miamija protiv Philadelphije u MLS ligi zatražio zamjenu i odmah otišao u svlačionicu. Miami je slavio 6-4 u ludoj utakmici, a Messi je teren napustio u 73. minuti pri rezultatu 4-4. Američki komentatori spominju da se u jednom trenutku primio za stražnju ložu lijeve noge, iako se to nije jasno vidjelo u televizijskom prijenosu, javlja američki ESPN.

Nekoliko minuta ranije, u 69. minuti, Messi je krenuo u prodor, ali je iznenada stao i otišao do klupe razgovarati s liječničkim timom, dok se igra nastavila. Budući da rijetko izlazi iz igre u ovakvim situacijama, mnogi smatraju da je osjetio određenu nelagodu i nije želio riskirati ozbiljniju ozljedu uoči Svjetskog prvenstva, ali isto tako, zabrinuti navijači Argentine postavljaju pitanje je li Messiju upitan nastup na SP-u?

Trener Inter Miamija Guillermo Hoyos nakon susreta priznao je da još nema konkretnih informacija o Messijevom stanju i smiruje strasti.

“Nemamo još nikakvo službeno izvješće. Bio je umoran, teren je zbog jake kiše bio vrlo težak i u takvim situacijama ne želiš riskirati”, rekao je Hoyos.

Messi bi se uskoro trebao priključiti argentinskoj reprezentaciji koja se priprema za obranu naslova svjetskog prvaka. Argentina će odigrati prijateljske utakmice protiv Hondurasa 6. lipnja i Islanda 9. lipnja, dok prvi susret na SP-u igra 16. lipnja protiv Alžira u Kansas Cityju.

U posljednje vrijeme Messi je bio u sjajnoj formi. U ovoj sezoni ima 12 pogodaka i sedam asistencija u 14 nastupa, a protiv Philadelphije upisao je dvije asistencije te nekoliko vrhunskih poteza, uključujući i prodor kroz trojicu igrača nakon kojeg Suarez nije realizirao veliku priliku.

Još u ožujku Messi je izjavio da želi nastupiti na Svjetskom prvenstvu, ali da će konačnu odluku donijeti tek kada procijeni stanje svog tijela i fizičku spremu. Zato njegova zamjena protiv Philadelphije sada izaziva veliku i opravdanu zabrinutost među argentinskim navijačima.