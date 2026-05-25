Ročnik se razbolio na TVO-u, majka se šokirala potezom vojske: 'Nisam dijete poslala u vrtić...'

Ročnik iz Pule razbolio se na temeljnoj vojnoj obuci u Slunju. U vojarni mu nisu mogli pomoći pa su pozvali njegovu majku kako bi ga odvela u Pulu na liječenje, piše Novi list.

"Sin mi se razbolio tijekom obuke u Slunju. Liječili su ga u stacionaru koliko su mogli i u uvjetima koje imaju. A kad nisu znali što bi dalje, pozvali su mene da dođem po njega kako bi ga vodila u Pulu. I još su ga pustili ispred vojarne pod visokom temperaturom da nas čeka", ispričala je majka mladog ročnika za Novi list.

Mladić se dva dana zaredom javljao u stacionar zbog bolova i visoke temperature, gdje je dobivao injekcije i lijekove. Kako mu se stanje nije poboljšavalo, trećeg dana su ga, pod sumnjom na upalu pluća, odlučili poslati kući. Obitelj se morala organizirati za put do 250 kilometara udaljenog Slunja, gdje su ročnika zatekli samog ispred ulaza u vojarnu.

"Nisam dijete poslala u vrtić pa da me zovu po njega kad mu naraste temperatura. Uzela mi je vojska dijete da ga obuči za borbu i sada je, ne daj Bože, spreman za rat. Ali, kad se razboli, onda vojska zove mamicu da dođe po njega", kaže Puljanka koja je željela ostati anonimna.

Nakon povratka kući, ročniku su u civilnoj bolnici napravljene pretrage, postavljena je dijagnoza i određena terapija, nakon čega se brzo oporavio i vratio na obuku, koju je uspješno završio.

MORH: Postupak u takvim slučajevima je utvrđen

O svemu su se za Novi list oglasili iz Ministarstva obrane (MORH). Tvrde da je postupak u takvim slučajevima utvrđen.

"O ročnicima se na temeljnom vojnom osposobljavanju vodi briga i zdravstvena skrb im je osigurana, a liječnik im je na raspolaganju 24 sata. Kada je teža bolest u pitanju, osobu se vodi u najbližu medicinsku ustanovu", navode iz MORH-a.

Dodaju kako se roditelji ročnika koji žive bliže pozivaju da dođu po njega, dok se onima koji žive dalje ili nemaju mogućnost prijevoza osigurava vojni prijevoz. Majka ročnika tvrdi da se u njihovom slučaju dogodilo upravo suprotno te da im prijevoz nije ponuđen.

"Ne ulazim u način liječenja u stacionaru i ništa od toga ne osporavam. Moja je zamjerka na njihovo postupanje i zašto ga nisu vojnim vozilom odveli na obradu u najbližu bolnicu – u Karlovac. Ne znam je li to vojsci financijski teret ili su se bojali da je zarazan, ali na neku obradu su ga morali uputiti prije nego ga pošalju kući. Ako takve stvari nisu organizirali, ako nemaju riješenu potpunu zdravstvenu skrb, onda se očito trebalo malo pričekati s temeljnom obukom.

Zar je moguće da nisu računali na to da će im se netko ozbiljnije razboljeti u vojarni i da nisu odredili neki jasan protokol što činiti u takvim slučajevima", kaže Puležanka.

Ročnik iz Pule povjerio je majci da je drugi ozlijeđeni vojnik vojnim vozilom prevezen u Karlovac. Na tvrdnju MORH-a da ročnik "nije bio ostavljen bez nadzora", majka odgovara: "Itekako je bio ostavljen bez nadzora. Po njega je stigao moj otac s drugog kraja Hrvatske. Našao je samo mog sina, iscrpljenog i pod temperaturom".

Apsurd s papirnatim doznakama

Nakon što se ročnik oporavio i vratio u vojarnu, uslijedio je novi problem.

"Sin mi je javio da u vojarni ne mogu u sustavu vidjeti doznake bolovanja i da ih moramo u papirnatom obliku poslati preporučenom poštom. To praktički više ne postoji i to se ne radi. I doktorica je bila zbunjena. Vojska je država, služi da čuva državu, ali ispada da ne može ući u državni sustav i očitati doznake, što valjda može svaki poslodavac u zemlji", zaključuje majka.

Iz MORH-a su pojasnili da nadležni vojni liječnik za ročnike, koji su privremeno u službi, nije u poziciji izabranog liječnika kao što je to slučaj s djelatnim vojnim osobama. Zbog toga, kako tvrde, ne može elektroničkim putem pristupiti doznakama u skladu s propisima i ugovorom između MORH-a i HZZO-a.