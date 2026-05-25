Skup za maturanta u Dubrovniku optuženog da je bacio bengalku na policajca: 'Pokušao ju je odgurnuti, nedužan je'

Učenici Pomorske škole u Dubrovniku, u pratnji roditelja i dijela nastavnika, u ponedjeljak su pred sudom izrazili podršku kolegi maturantu pritvorenom zbog sumnje da je bacio bengalku na policajca tijekom proslave zadnjeg dana nastave.

Policija mladića tereti za napad na službenu osobu u maturalnoj povorci, zbog čega će u pritvoru provesti 30 dana.

Kolege učenici stali su u njegovu obranu tvrdeći da je nedužan i da nije ništa loše skrivio. Kažu da zbog određenog pritvora neće moći polagati državnu maturu ni obraniti završni rad. "Tako mu je smanjuje mogućnost daljnjeg školovanja. Imao je vrlo dobre i odlične ocjene, bio jedan od pametnijih u razredu i pun ambicija", rekao je njegov školski kolega Luka Matošić za Dubrovački dnevnik.

'Policajac je bio brutalan prema njemu'

Kaže da su se okupili pred sudom jer smatraju da je njihov prijatelj nedužan. "On je bio na početku povorke. Doletjela je bengalka, a on ju je pokušao ukloniti jer žar može opeći nekoga. Htio je zaštititi sebe i nas. Policajac koji je to protumačio kao napad je krivo procijenio", tvrdi jedan učenik.

Na pitanje jesu li drugi vidjeli taj trenutak, mladić navodi da kolegu nisu vidjeli s bengalkom u ruci, osim u trenutku kad ju je pokušao skloniti.

Kažu da su norijade proteklih godina bile puno opasnije, no slažu se da je vrijeme da se završetak školovanja počne slaviti drugačije - mirnije. "Vjerojatno bengalke nisu bile potrebne, no godinama se tako slavi. Ne treba se preko njega sve lomiti", smatraju kolege iz škole.

Drugi učenik posvjedočio je da je bengalka doletjela pored policijskog motora, pa je optužio policajca za brutalno postupanje nad privedenim mladićem.

"Bio je brutalan prema njemu, a nije se opirao. Uhvatio ga je za vrat i pribio prema autobusu", tvrdi drugi učenik.