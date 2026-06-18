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ODLUČUJE ZADNJI KOLO /

Matematika koja boli: Zmajevi mogu ispasti i uz pobjedu u zadnjem kolu

Matematika koja boli: Zmajevi mogu ispasti i uz pobjedu u zadnjem kolu
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Jasno je ipak da Zmajeve u svakom slučaju čeka 'moraš pobijediti' utakmica

18.6.2026.
23:46
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Bosna i Hercegovina doživjela je uvjerljiv poraz od Švicarske u drugom kolu skupine na Svjetskom prvenstvu. Iako je utakmica do završnice bila potpuno otvorena i bez pogodaka, u posljednjih petnaestak minuta uslijedio je potpuni raspad Zmajeva i Švicarci su slavili s uvjerljivih 4:1.

Nakon dva odigrana kola, BiH ima osvojeni jedan bod i pred njima je jasna računica – pobjeda protiv Katara u zadnjem susretu imperativ je ako žele zadržati šanse za prolazak skupine.

Međutim, ni trijumf možda neće biti dovoljan. Postoji scenarij u kojem reprezentacija Bosne i Hercegovine može ispasti čak i uz pobjedu, ovisno o ostalim rezultatima u skupini.

Ako Katar večeras iznenadi Kanadu, a u posljednjem kolu BiH svlada Katar, uz pobjedu Kanade nad Švicarskom, sve četiri reprezentacije mogle bi završiti s po četiri boda. U tom slučaju odlučivala bi gol-razlika, a BiH u tom segmentu trenutačno nije u povoljnoj situaciji.

Iako takav rasplet djeluje malo vjerojatno, u nogometu se često događaju iznenađenja, pa će posljednje kolo biti pod posebnom pažnjom.

Jasno je ipak da Zmajeve u svakom slučaju čeka “moraš pobijediti” utakmica protiv Katara, koja bi trebala biti ključna za ostanak u utrci za nokaut fazu.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Bosna I HercegovinašvicarskaKanadaKatar
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