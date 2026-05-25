Hezonja nakon poraza poslao moćnu poruku svim navijačima Reala

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, koji je u nedjelju izgubio s Real Madridom u finalu Eurolige od Olympiakosa, poručio je da će se "Kraljevski klub" vratiti u budućnosti i osvojiti to natjecanje.

"Čestitke Olympiakosu, ali danas smo ih imali, bilo tko je mogao pobijediti", izjavio je 31-godišnji Hezonja nakon utakmice odigrane u Ateni. "Na kraju smo imali malo nesreće, ali sam jako ponosan. Želim da se svi naviknu na ovo jer ćemo se vratiti i osvojiti Euroligu", dodao je,

Olympiakos, klub iz Pireja, luke pored Atene, pobijedio je s 92-85 čime je nakon 13 godina osvojio Euroligu.

Hezonja, koji je ubacio 19 koševa, rekao je da je "Olympiakos bio najbolja momčad ove sezone" jer je i završio na prvom mjestu u ligaškom dijelu natjecanja.

Real Madrid je slabije ušao u sezonu, ali je zatim rastao te izborio Final Four, a u finalu pred grčkim navijačima nije mogao računati na ozlijeđene Waltera Tavaresa, Alexa Lena te Usmana Garubu.

"Svatko zna kako je igrati u ovakvom ambijentu. No, pokazali smo što znači nositi ovaj dres. Ponosan sam na svoje suigrače i sve u klubu kako su reagirali", izjavio je Hezonja.

Hrvatskom igraču to je bilo treće finale Eurolige od kada je došao u Real Madrid u ljeto 2022. iz ruskog UNICS Kazana. Godine 2023. podigao je pehar nakon pobjede upravo nad Olympiakosom, a 2024. je izgubio od Panathinaikosa.

Hezonja ima ugovor s Real Madridom na još tri sezone, do ljeta 2029. godine.

Madridski klub je rekorder s 11 naslova prvaka Europe, a još 11 puta je izgubio u finalu.