PRAVI VOĐA /

Hezonja nakon poraza poslao moćnu poruku svim navijačima Reala

Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

Real Madrid je slabije ušao u sezonu, ali je zatim rastao te izborio Final Four

25.5.2026.
12:31
Hina
Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, koji je u nedjelju izgubio s Real Madridom u finalu Eurolige od Olympiakosa, poručio je da će se "Kraljevski klub" vratiti u budućnosti i osvojiti to natjecanje.

"Čestitke Olympiakosu, ali danas smo ih imali, bilo tko je mogao pobijediti", izjavio je 31-godišnji Hezonja nakon utakmice odigrane u Ateni. "Na kraju smo imali malo nesreće, ali sam jako ponosan. Želim da se svi naviknu na ovo jer ćemo se vratiti i osvojiti Euroligu", dodao je,

Olympiakos, klub iz Pireja, luke pored Atene, pobijedio je s 92-85 čime je nakon 13 godina osvojio Euroligu.

Hezonja, koji je ubacio 19 koševa, rekao je da je "Olympiakos bio najbolja momčad ove sezone" jer je i završio na prvom mjestu u ligaškom dijelu natjecanja.

Real Madrid je slabije ušao u sezonu, ali je zatim rastao te izborio Final Four, a u finalu pred grčkim navijačima nije mogao računati na ozlijeđene Waltera Tavaresa, Alexa Lena te Usmana Garubu. 

"Svatko zna kako je igrati u ovakvom ambijentu. No, pokazali smo što znači nositi ovaj dres. Ponosan sam na svoje suigrače i sve u klubu kako su reagirali", izjavio je Hezonja.

Hrvatskom igraču to je bilo treće finale Eurolige od kada je došao u Real Madrid u ljeto 2022. iz ruskog UNICS Kazana. Godine 2023. podigao je pehar nakon pobjede upravo nad Olympiakosom, a 2024. je izgubio od Panathinaikosa.

Hezonja ima ugovor s Real Madridom na još tri sezone, do ljeta 2029. godine.

Madridski klub je rekorder s 11 naslova prvaka Europe, a još 11 puta je izgubio u finalu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
