FNC se vraća u Osijek: 'Wolverine' stiže po novi skalp u krcatom Gradskom vrtu

Nakon više od četiri godine, vodeća regionalna MMA organizacija Fight Nation Championship (FNC) vraća se u srce Slavonije. Dvorana Gradski vrt u Osijeku bit će poprište spektakla FNC 32, a jedan od najzanimljivijih mečeva večeri bit će okršaj u lakoj kategoriji između nizozemskog borca Agyja "Wolverine" Sardarija i Karomatula Sufieva. Za Sardarija, iskusnog veterana s bogatom međunarodnom karijerom, ovo je prilika da nastavi pobjednički niz unutar FNC-ovog kaveza i dokaže se kao ozbiljan kandidat za sam vrh divizije. Osječka publika, poznata po strastvenoj podršci, s nestrpljenjem iščekuje subotu, 20. lipnja, kada će vrata dvorane ponovno biti otvorena za borilačke vještine.

Agy Sardari, tridesettrogodišnjak rođen u Nizozemskoj, borac je čije ime odzvanja europskom MMA scenom. S profesionalnim omjerom od 21 pobjede i samo pet poraza, "Wolverine" donosi iskustvo stečeno u nekim od najvećih svjetskih promocija. Visok 180 centimetara, Sardari je prirodni borac lake kategorije (do 70 kilograma) koji se odlikuje izdržljivošću i svestranošću, što mu je i priskrbilo nadimak po poznatom stripovskom junaku. Njegova sposobnost da borbu vodi i na nogama i na parteru čini ga neugodnim protivnikom za svakoga. Iako je u FNC-u debitirao tek nedavno, već je ostavio snažan dojam. U svom prvom nastupu, na priredbi FNC 25, dominantno je svladao Fabiana Silvu jednoglasnom odlukom sudaca, pokazavši taktičku zrelost i kontrolu tijekom cijelog meča. Taj nastup bio je jasan signal da u FNC nije došao samo sudjelovati, već i osvajati, a borba u Osijeku bit će mu idući korak na tom putu.

FNC 32 u Osijeku održava se 20. lipnja, a vi ga možete pratiti putem platforme VOYO

Sardari u Gradski vrt dolazi na krilima važne pobjede izvan FNC-a. U svom posljednjem meču, održanom krajem 2024. godine pod okriljem organizacije Oktagon, prisilio je na predaju Ognjena Dimića gušenjem u drugoj rundi. Taj trijumf potvrdio je njegovu izvrsnu formu i opasnost u parteru, segmentu borbe u kojem se osjeća iznimno ugodno. Pobjeda protiv Dimića dodatno je podigla njegova očekivanja, ali i očekivanja navijača pred osječki spektakl. Protivnik, Karomatulo Sufiev, predstavlja ozbiljan ispit. Iako manje iskusan, Sufiev je borac poznat po agresivnosti i snazi, što jamči dinamičan i neizvjestan dvoboj. Za Sardarija, pobjeda u Osijeku ne znači samo nastavak niza, već i učvršćivanje statusa jednog od glavnih izazivača u FNC-ovoj lakoj kategoriji, koja slovi za jednu od najjačih u promociji.

Povratak FNC-a u dvoranu koja je kroz povijest bila dom velikih sportskih događaja dodatno podiže ulog. Očekuje se ispunjena dvorana i vatrena atmosfera, a za borce poput Sardarija to je pozornica na kojoj najviše vole nastupati.