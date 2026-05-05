VELIKA ČAST /

Četiri Hrvata u konkurenciji za košarkaša godine

Foto: Javier Borrego/Zuma Press/Profimedia

Ako bi jedan od njih uspio bio bi prvi Hrvat s tom nagradom koju su osvajali Luka Dončić, Arvydas Sabonis, Marc Gasol i brojni drugi.

5.5.2026.
18:09
Hina
Hrvatski košarkaši Ante Tomić, Luka Božić i Mario Hezonja nalaze se među 20 kandidata za najboljeg igrača španjolske lige, kao i u izboru za najbolju petorku, dok je Michael Ružić nominiran za najboljeg mladog igrača, izvijestio je u utorak organizator natjecanja Liga ACB.

Najbolji u sezoni bit će izabrani temeljem glasova trenera, igrača, medija i navijača gdje svaka skupina ima 25 posto udjela u konačnoj odluci.

Navijači od srijede do 21. svibnja mogu glasati putem aplikacije Lige ACB.

Hezonja (31) nastoji s Real Madridom obraniti naslov prvaka, krilni centar Božić (30) je ključan u pokušaju spašavanja Granade od ispadanja, dok iskusni Tomić (39) s pozicije centra vodi Joventut prema doigravanju za prvaka.

Hezonja i Tomić su prošle sezone bili izabrani u najbolju petorku španjolskog prvenstva.

Ružić (19), koji također igra za katalonski Joventut, jedan je od 11 kandidata u izboru za najboljeg mladog igrača.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
