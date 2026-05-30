Poznati Hrvat o neprijateljskoj atmosferi u Beogradu: 'Prošao sam i doživio svašta'

Hrvoje Sep, poznati hrvatski profesionalni boksač, debitirat će u MMA kavezu na FNC 31 priredbi u beogradskoj Areni protiv Vase Bakočevića u subotu navečer. Uoči tog velikog izazova, gostovao je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner", gdje se dotaknuo i neizbježne teme. Neprijateljske atmosfere koja ga očekuje na gostujućem terenu u Beogradu. Sep je bez zadrške objasnio kako se nosi s pritiskom i zašto ga ispunjena dvorana koja navija protiv njega neće smesti.

'Mnogi se sportaši smrznu, ali ja sam prošao previše toga'

Na naše pitanje hoće li ga motivirati činjenica da će gotovo cijela dvorana biti protiv njega, s obzirom na to da je Bakočević domaći borac, Sep je ponudio opširan odgovor izgrađen na dugogodišnjem iskustvu.

Hoće li vas motivirati to što će, pretpostavljam, 99 posto beogradske Arene biti protiv vas i za vašeg protivnika? Ipak je on njihov borac.

Fight Nation Championship (FNC), najbrže rastuća MMA organizacija na Starom kontinentu, donosi u subotu navečer svoju do sada najimpresivniju i najjaču priredbu. Platforma Voyo prenosi event od 19.30, ali zbog ogromnog interesa preporučuje se pretplatnicima da se na platformu Voyo prijave u 16.00 sati, gdje je FNC team u suradnji s platformom Voyo spremio specijalan sadržaj za sve korisnike platforme Voyo i fanove FNC-a. Prijenos na platformi Voyo pratit će desetci tisuća gledatelja, pa je preporuka da se na Voyo prijavite ranije.

"Pa, u pravilu to negativno utječe na sportaše. I ja sam vidio puno takvih situacija. Jednostavno, ti se sportaši na neki način smrznu, možda od te sve atmosfere ili od tih svih negativnih uzvika. Ali, ja sam ipak prošao malo više toga, malo više tih gostujućih, ne baš ljubaznih terena. Prošao sam svašta i doživio sam svašta. Ja jednostavno sad u ovoj, zadnjoj fazi karijere, zapravo već zadnjih sedam-osam godina, znam što trebam raditi, znam kako to trebam raditi i znam što ću raditi kad dođem unutra. Podsvijest je tu, može utjecati na tebe, ali gledaj, koliko god je možeš isključiti, to bolje. I ja sam, rekao bih, dosta uspješan po tom pitanju, da dosta dobro isključujem ono sve što mi ne treba u trenutku, a koristim sve ono što mi treba."

Tajna mentalne snage: Izolacija i vježbe za koncentraciju

Ključ otpornosti na pritisak publike i vanjske utjecaje leži u mentalnoj pripremi i trikovima koje je razvio tijekom karijere.

To je dokaz da ste jaki u glavi. Postoje li neki trikovi koje koristite da ostanete na toj jakoj mentalnoj razini i da vas vanjski utjecaji ne mogu tako lako poremetiti?

"Naravno, sad ste rekli ključnu riječ, a to su vanjski utjecaji. Znači, vrlo je bitno u situacijama pred mečeve izolirati se. Biti u nekoj situaciji gdje ne dolazi mnoštvo informacija do tebe, jer što više informacija dolazi u tvoju podsvijest, to će te više toga napadati. Mozak, zapravo. Znači, moraš se koncentrirati na sebe i na ono što radiš. Ja imam, recimo, par trikova. Ne znam, vježbe za koncentraciju, vježbe disanja, tako nešto... Nisam ni sam siguran što sve izvodim u kojim trenucima, ali da, neke stvari radim da bih bio što bolji u danom trenutku."

Iz Sepovih riječi jasno je kako u Beograd ne ide s dozom straha, već s bogatim iskustvom i mentalnom čvrstinom izgrađenom kroz dugu i uspješnu karijeru. Svjestan je izazova koji ga čeka, ne samo u vidu protivnika, već i atmosfere, ali njegov fokus ostaje isključivo na onome što se događa unutar kaveza, gdje planira, kako sam kaže, "raditi ono što zna".