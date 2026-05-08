FNC borac: 'Mi Zadrani prošli smo u ratu svašta, ali ne mrzimo nikog nego volimo svoje'

Martin Batur, hrvatski MMA borac koji se bori u FNC-ovoj teškoj diviziji, u subotu ulazi u kavez u glavnoj borbi večeri na jubilarnom FNC-ovom 30 eventu protiv neppraženog Milenka Kiće Stamatovića.

Uoči borbe protiv Stamatovića, Batur u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" otvoreno govorio o teškom povratku nakon ozljede, pripremama u Njemačkoj u poznatom UFD-u, sparinzima s Antom Delijom i Robertom Soldićem, prekidu karijere, nedaćama koje su mu pratile karijeru, o posebnom osjećaju borbe pred domaćom publikom, hejterima, Thompsonu i ljubavi prema domovini, kao i i o izjavi Ante Bilića koja je odjeknula i podigla prašinu.

Naglašava Martin Batur kako je potpuno spreman i motiviran ispraviti sve što se dogodilo na FNC 21 eventu, kada je na istom mjestu doživio tešku ozljedu noge.

"Odradili smo u srijedu konferencijsku za medije, odradili smo sučeljavanje, pogledali smo se, odmjerili malo. Iskreno, nisam vidio ništa što nisam vidio prije. Ništa, vidjet ćemo u subotu tko će izvući deblji kraj", kaže u uvodu Martin Batur.

Obojica ste jako veliki. Kićo Stamatović je toliko velik da nema vrat, ti si isto gabaritan. Bit će to pravi sudar divova.

"Bit će to odlično. Dva teškaša u kavezu od 120 kg. Mislim da je to svima zanimljivo za vidjeti".

Poznajete li se od prije?

"Ne, ne poznajemo se. Vidio sam par njegovih borbi u FNC-u, ali nismo se nikad prije susreli. Upoznat ćemo se u subotu".

I to ćete se jako dobro upoznati. Nego, reci nam kako ti je prošao kamp i kakav je bio u usporedbi s ostalim kampovima koje si odradio?

"Odlično. Bio sam ovog puta u Njemačkoj u UFD-u. Bila mi je dobra ekipa. Tamo je naš prvak Hatef koji mi je prijatelj i s kojim se baš zbog toga nikad ne bi borio. Bio je tu Delija, bili su i drugi dečki. Zadovoljan sam s kampom. Prošao sam bez ozljeda. Ta ozljeda koljena je iza mene. Za vrijeme kampa koljeno nisam osjetio. Sve je odlično, ekipa je dobra. Spreman sam na 100% i pokazat to u subotu. Idemo razvaliti i to je to".

Jesi sparirao s Antom Delijom?

"Jesam. On je krenuo sparirati zadnja moja tri tjedna radna. Ante Delija je isto u treningu, bori se na UFC eventu u Beogradu. Tako da je krenuo s full treningom. Nema što. Delija je zvijer."

U kampu u Njemačkoj treniraš s Robertom Soldićem. Koliko ti znače sparinzi s takvim borcem, iako je manjih gabarita od tebe i ima manje kilograma, značajno manje?

"To je ogromna stvar. Roberto je svjetska klasa, jedan od najboljih boraca s ovih prostora ikad. Sparinzi s njim su kao pravi meč. Tu nema popusta, ide se sto posto i nakon takvih treninga si spreman za svakoga. Kad preživiš Soldića u dvorani, onda si siguran da te u kavezu malo toga može iznenaditi. Puno mi pomaže, daje savjete i gura me naprijed. Imati takvog timskog kolegu je neprocjenjivo."

Povratak u Višnjik i sjećanje na tešku ozljedu

Povratak u dvoranu Krešimira Ćosića za Batura ima posebnu emocionalnu težinu. Prošlogodišnji izlazak pred zadarsku publiku pamti kao jedan od najljepših trenutaka, unatoč ozljedi koja je prekinula meč. Sada, kaže, straha nema, samo želja da ponovi taj osjećaj.

SAD kad se vraćaš na isto mjesto, postoji li neki, onako, malo strah da ti se neće nešto slično dogoditi?

"Iskreno, ne razmišljam o tome. Imali smo neko snimanje prije par dana u dvorani, nisam bio od borbe. Baš mi je lijepo ponovno doći na Višnjik i boriti se u svom gradu. Mislim da je to potrebno, da to svaki borac želi. Nema boljeg osjećaja nego boriti se pred svojim ljudima, pred svojom publikom u svom gradu. Iskreno, ne razmišljam puno o toj ozljedi. Jedino čega se sjetim je izlaska prošle godine kad sam išao prema kavezu. Stvarno je bilo prelijepo. Cijela dvorana je bila na nogama i čekam ovaj put da osjetim to. Živio sam godinu dana za taj osjećaj."

Da li se možda osjećaš dužnikom, jer ti imaš poseban karakter i uvijek želiš dati najviše?

"Nisam krivac. Jednostavno, išao sam dati sve od sebe. Išao sam poginuti taj put u kavezu, kao i ovaj put, ali jednostavno ta ozljeda me spriječila u tome. Pokušavao sam i dalje, noga mi je pukla na prvom 'kicku', pokušavao sam dalje ići u rušenje, jednostavno nisam mogao. Smrskao sam cijelo koljeno. Razočarao sam ljude i sebe sam razočarao i nekako ti je teško kad se tako nešto desi. Pogotovo u tvom gradu, pred svojom publikom. Spremao sam se naporno za taj meč, ginuo u Engleskoj. Nažalost, dogodila se ta ozljeda. Idemo ovaj put to ispraviti i razvaliti u subotu, da ljudi ostanu oduševljeni."

Kakva je atmosfera u Zadru uoči FNC 30 eventa, priča li grad o tome, zaustavljaju li te ljudi, zovu prijatelji da im središ ulaznice?

'Zločesti komentari su mi neshvatljivi'

"Je, ali isključim se iz svega, isključim mobitel. Došao sam sedam dana prije borbe. Izbjegavam ljude sad do borbe. Tu sam sam. Jednostavno, znam da si ljudi sretni, da su u iščekivanju, ali umori kad te zaustavlja 10-20 ljudi dnevno i pričaš o borbe. Želim ostati fokusiran na borbu i zato izbjegavam ljude do subote".

Kako gledate na negativne komentare?

"Komentari me ne zanimaju. Zrela sam osoba, imam obitelj i dovoljno godina da me takve stvari ne diraju. Više to uzimam kroz šalu. Sjednemo za stol, čitamo to ja i prijatelji i smijemo se. Uđem, pročitam, sprdam se i to je to. Svjestan sam tko stoji iza tih poruka. Nikad neće bolji od tebe ništa komentirati. Ljudi koji to pišu ne shvaćaju da to što pišu utječe na druge, mlađe borce. Mislim da ljudi trebaju paziti što pišu i kome pišu. Dosta vidim da mlađim borcima komentiraju, pišu im gluposti, vrijeđaju ih, a to nisu gotove osobe. Na primjer, dečko od 22 godine nije sazrela osoba i to ga može dirati, može ga poremetiti. Mislim da su ljudi dosta zločesti i pokvareni kad komentiraju tako klincima od 20, 22 godine da su kante, da su ovakvi, da su onakvi. Jednostavno, ti dečki koji se bave s MMA ovise sami od sebe. Svaki taj dečko ovisi samo o sebi. On ne dobiva ništa od države, ne dobiva ni od koga, nije na teret nikomu. Sam sa svojim novcima gradi svoju karijeru i ulaže u sebe, i onda netko sjedne za laptop ili mobitel i izvrijeđa ga da je kanta za nabijanje ili nešto. To nema smisla. Ne mogu vjerovati kako netko može napisati tako nešto, ali eto, to govori više o onome tko piše, nego o samom borcu. To su dečki koji su prepušteni sami sebi i blaćenje takvih dečki koji krvare u kavezu, to mi je ludo i nije niti malo u redu. Ne znam kako to nazvati, jednostavno debilizam", kaže Batur u dahu.

Sudar divova i karijera puna ožiljaka

U zadnje vrijeme se sve više priča i o Mirku Filipoviću i njegovoj povezanosti s FNC-om. Kako ti gledaš na to?

"Mirko je legenda, naš najveći borac svih vremena. Sama njegova prisutnost i podrška FNC-u diže cijelu organizaciju na višu razinu. To je motivacija za sve nas mlađe borce. Kad vidiš da takva veličina prati i podržava ono što radiš, to ti daje dodatnu snagu. A da ne pričam o tome koliki bi spektakl bio njegov eventualni povratak. Cijela regija bi stala da gleda Cro Copa ponovno u kavezu, i to pod FNC-ovim banerom. To samo pokazuje koliko je FNC narastao."

Morao si u karijeri pauzirati i zbog doping situacije. Što se točno dogodilo?

"Iskreno, izvadio sam meniskus. Čistio sam dio tog meniskusa i imao sam neki oporavak. Uzeo sam neke stvari da se brže vratim. Kad je došao ugovor, stao sam sa svime i borba je bila u osmom mjesecu. Tri mjeseca sam bio čist, sve u redu, trenirao k'o pas. Nakon borbe, mjesec dana kasnije su došli nalazi da imam povišen neki mali postotak u krvi, bilo je 10 ili 12 posto, i zbog toga sam pao na doping... Ja znam da sam ja bio čist u toj borbi. Ostali su tragovi, ali bio sam čist. Samo su mene testirali na toj karti. Mislim da su drugi bili ubijani od svega, ali eto, tako je kako je."

Thompson i domljublje

Koliko ti je bitan taj nacionalni naboj i Thompsonove pjesme, koliko te Thompson i hrvatska zastava motiviraju?

"Naravno da jest. Od malena je tako i do dana današnjeg. Lijepo mi je izaći u kavez sa zastavom, s Thompsonom. Jednostavno, probudi u meni domoljublje i baš mi je lijepo šetat prema kavezu s tom muzikom, sa zastavom. Motiviraju me te stvari. Probudi u meni domoljublje i baš mi je lijepo šetati prema kavezu uz tu muziku i zastavu. Predivno".

Zadar je prošao rat, doživio je svašta.

"Da, da, prošli smo baš svašta, ali eto, ne mrzimo nikog. Ljudi pišu svakakve gluposti, 'ustaša', ono, ali stvarno ne mrzim nikog. Imam prijatelja i Srba, Bosanaca i Muslimana, svega. Volim te ljude, volim što su oni domoljubi, što vole svoju zemlju, ali jednostavno volim i ja svoju. Vašu poštujem, ali svoju volim. Lijepo mi je i volim, kao što sam rekao, izaći uz Thompsona. Volim Thompsona i ne vidim u tome problem".

Kako si kao Zadranin doživio izjavu Ante Bilića o zadarskim boksačima i frajerima?

"Mislim da blebeće gluposti. Ne znam ni on sam što priča. Nije bitno što je rekao nego tko je rekao. Čovjek je blebnio glupost i ostao živ. Ne znam od kud mu uopće ta ideja i te riječi tako nešto reći, ali eto. Ne želim uopće to komentirati, ne želim se zamarati s njim. Ne znam, mislim da čovjek nije sto posto čist u glavi, da se treba malo sabrati i popričati s psihijatrom, s nekim, da nadođe malo".

Batur u subotu ulazi u kavez odlučan da pred svojim Zadranima pokaže najbolje izdanje i pobjedom se vrati na vrh teške kategorije, korak bliže svom cilju - osvajanju FNC pojasa.

Što nam je još Martin Batur pričao pogledajte u priloženom videu gore.