Je li moguće? Forgač u Maksanovom korneru otkrio veliku vijest o Mirku Filipoviću

Forgač otkrio istinu o Mirku Filipoviću i Robertu Soldiću u FNC-u: 'On je spreman'
Čelnik FNC-a Dražen Forgač uoči FNC 29 priredbe u Ljubljani gostovao je u podcastu Net.hr-a Maksanov korner i otkrio koliko je realno da se najbolji hrvatski MMA borac svih vremena Mirko Filipović vrati u kavez.
"Mirko je u treningu. Mirko trenira konstantno. Evo sad kompletne pripreme prošao je s Batinićem i ono što ja imam informacije iznutra je da je spreman za odraditi meč", rekao je Forgač, cijeli intervju pročitajte na Net.hr-u.