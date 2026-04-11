'RAT ILI MIR' /

Nova 'opasnost' na Mađarskim izborila: Prvo su to bili migranti i LGBT, a sad - Ukrajina?

RTL Danas prati izbore u Mađarskoj. Reporterka Ana Mlinarić javlja se sa skupa aktualnog premijera Viktora Orbana.

Poruke kampanja Orbana, kaže, se mogu sumirati na rat ili mir. Navodi kako je Orban "sve svoje karte u ovoj kampanju bacio je da svog protukandidata prikaže kao ukrajinskog agenta".

Prepričava kako se na skupu može vidjeti samo jedan plakat s licem Orbana, dok svi drugi prikazuju Petera Magyara i Volodimira Zelenskog.

"Njih se opisuje kao jednake i opisuje kao opasnost za Mađarsku - to je ključna poruka koju je Orban slao cijelu ovu kampanju. Politika straha tipična je za Orbanove kampanje", rekla je Mlinarić.

Uspoređujući to s prethodnim izborima, onda su za Mađarsku opasnost bili migranti pa LGBT skupina pa George Soros, ali je zato ove godine ključna poruka vezana za Ukrajinu. Više pogledajte u videu...

11.4.2026.
20:11
RTL Danas
Viktor OrbanIzboriMađarska
Najnovije
Najgledanije
Pogledaj još videa