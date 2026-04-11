U strogo čuvanom hotelu pregovara se o Bliskom istoku iako je Trump već proglasio pobjedu

DIPLOMACIJA NA DJELU /

Traju izravni triateralni pregovori SAD-a i Irana u Islamabadu - najvišeg ranga još od 1979, za koje pakistanski premijer poručuje - to je pitanje biti ili ne biti. Kontrola Hormuškog tjesnaca, iranska zaliha obogaćenog uranija i sukob u Libanonu - među ključnim su točkama razgovora dok Trump poručuje - SAD je krenuo čistiti Hormuz od pomorskih mina.

Strogo čuvan hotel u Islamabadu - mjesto je povijesnih razgovara - izravnih triateralnih pregovora SAD-a i Irana uz posredovanje Pakistana. Prije službenih pregovora - američka delegacija u sastavu potpredsjednik Vance, izaslanik Witkoff i Trumpov zet Kushner s pakistanskim premijerom. Čelnik zemlje posrednice - ranije i s iranskom delegacijom - predvođenom predsjednikom parlamenta Bakerom Kali-bafom i ministrom vanjskih poslova Arakčijem.

Dok diplomacija obavlja svoj posao, pomno pratimo situaciju i u bliskom smo kontaktu s oružanim snagama kako bismo osigurali da se i najmanje kršenje primirja prijavi. Gdje god bude potrebno, branitelji domovine odgovorit će odlučno i brzo.

