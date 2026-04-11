Orbanova zadnja šansa za skupljanje glasača: 'Izborni sustav je skrojen da ide na ruku Fideszu'

'SADA ILI NIKADA' /

Sutra se u Mađarskoj održavaju parlamentarni izbori. Prema anketama, oporbena stranka Tisa, predvođena Peterom Magyarom, ima prednost pred vladajućim Fideszom premijera Viktora Orbana. Orban se tako suočava s najvećim izazovom tijekom svoje 16-godišnje vlasti, a samo pet dana prije izbora, u Budimpešti je ugostio američkog potpredsjednika J. D. Vancea, saveznika u borbi protiv Europske unije.

"Magyar često na svojim skupovima posljednjih dana govori 'sada ili nikada'. Zna da mora sutra na birališta izvući svaki glas. Iako mu ankete daju prednost, izborni sustav u Mađarskoj skrojen je tako da ide na ruku Fideszu", izvijestila je reporterka.

Više pogledajte u videu