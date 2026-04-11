FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SADA ILI NIKADA' /

Orbanova zadnja šansa za skupljanje glasača: 'Izborni sustav je skrojen da ide na ruku Fideszu'

Sutra se u Mađarskoj održavaju parlamentarni izbori. Prema anketama, oporbena stranka Tisa, predvođena Peterom Magyarom, ima prednost pred vladajućim Fideszom premijera Viktora Orbana. Orban se tako suočava s najvećim izazovom tijekom svoje 16-godišnje vlasti, a samo pet dana prije izbora, u Budimpešti je ugostio američkog potpredsjednika J. D. Vancea, saveznika u borbi protiv Europske unije.

"Magyar često na svojim skupovima posljednjih dana govori 'sada ili nikada'. Zna da mora sutra na birališta izvući svaki glas. Iako mu ankete daju prednost, izborni sustav u Mađarskoj skrojen je tako da ide na ruku Fideszu", izvijestila je reporterka.

Više pogledajte u videu

VOYO logo
11.4.2026.
17:32
RTL Danas
MađarskaIzboriVictor OrbanPeter Magyar
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa