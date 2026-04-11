Sjećate se one teglice u svemiru? Onda morate vidjeti ovo!

NAŠI ASTRONAUTI /

U međuvremenu uspostavljeno je i primirje između Republike Hrvatske s Markovog trga i Republike Hrvatske s Pantovčaka.

Nakon pune četiri godine, predsjednik i premijer sjeli su za isti stol u Banskim dvorima, a sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu toliko su se odužile da je Zoran Milanović morao otkazati posjet Zagorju.

Pažljivijim promatračima zbivanja u Banskim dvorima nije promakla ključna fotografija sastanka na kojoj se vidi kako ministar vanjskih poslova u presudnom trenutku diskusije priprema sendvič. Politički analitičari složni su u ocjeni da je u pitanju bio sendvič od topljenog sira, salame i majoneze, ali se razlikuju u tumačenju salame.

Naime za jedne je Radman, dajući omaž svom francuskom porijeklu, sendvič složio od pariške salame, poznatije kao parizer dok drugi tvrde da je u pitanju ipak bila tirolska, čime je kažu Radman jednim sendvičem ubio dvije muhe - naglasio našu bliskost s Austrijom i signalizirao približavanje politici talijanske premijerke Giorgie Melloni.

Svi se na koncu slažu oko jednoga: Radman je kao pecivo koristio popularnu liziku koja se u dućanima može naći kao artikl s ograničenom cijenom čime je sa sjednice Vijeća za obranu poslana snažna poruka o spremnosti države da u jeku ove goleme međunarodne krize intervenira u pekarski asortiman.

Više pogledajte u videu.