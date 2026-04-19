Šprajc doznao iz MUP-a: Planira se uvesti čipiranje Srba, UJO će im ubacivati pod kožu

PO KRATKOM POSTUPKU /

Za vikend na Bajakovu navala Srba, kao u najboljim danima turističke sezone. Ali nije do komšija nego do nas. Na vanjskim granicama Scengena pa tako i u Hrvatskoj počeo je s radom novi sustav digitalne registracije državljana koji nisu članovi Schengena pa se Srbi na ulasku u Hrvatsku moraju digitalno resetirati. Pardon registrirati.

Normalno, prvi koji je zapeo na zakonitom ulasku u Hrvatsku bio je baš Davor Božinović, inspektor Clouseau. Sustav u zagrebačkoj zračnoj luci nije ga prepoznao kao hrvatskog državljanina. Clouseau je naime okupljenima htio pokazati kako je u karijeri daleko dogurao pa je u sustav stavio diplomatsku putovnicu. Međutim kako sustav zna da diplomatsku putovnicu može imati svaka budala odbio ga je pustiti u Hrvatsku. Bila je to dosta krindžava scena.

Uvodi se čipiranje Srba

Kako doznajemo iz MUP-ovog odjela za napredne tehnologije ovakvi manji izazovi riješit će se s novim sustavom kojim se do 2028. planira uvesti čipiranje Srba.

Novi sustav drastično će smanjiti neugodne gužve. Unutarnji jedinstveni odašiljač, skraćeno UJO, čip je koji sadrži sve osobne podatke predmetnog Srbina te mu se jednostavnim i kratkim postupkom ubacuje pod kožu. Čipirani Srbin moći će koristi posebnu UJO traku, preko koje će s pomoću Zaustavnog detekcijskog sustava, skraćeno ZDS, biti registrirani bez potrebe s daljnjom interakcijom s graničnom policijom.

Besprijekoran rad sustava jamči i voditelj MUP-ovog odjela na napredne tehnologije - Stipo Mlinarić Čipo.

