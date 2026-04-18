Sportski i humanitarni spektakl u Rijeci: 'Homo si teć' okupio tisuće trkača

SPEKTAKL NA KORZU /

Tisuće trkača preplavile su riječke ulice u 27. izdanju festivala sporta i zabave Homo si teć. Grad se na jedan dan pretvorio u veliko trkalište, gdje su sudjelovali i rekreativci i profesionalci.

Utrka je imala i humanitarni karakter, a prihod od majica ide udruzi koja pomaže ženama oboljelima od kroničnih i onkoloških bolesti. Sudionici ističu zahtjevnu stazu, ali i odličnu atmosferu koja je obilježila cijeli događaj. Više pogledajte u prilogu