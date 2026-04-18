Radman u akciji čišćenja ostao šokiran gumom u prirodi: 'Netko nije dozvolio klicanje nove trave'

POSLUŠAJTE CIJELU IZJAVU /

Na zagrebačkom jezeru Sopnice provedena je velika akcija čišćenja u kojoj su volonteri iz okoliša uklanjali raznovrstan otpad, od plastičnih kanti i dječjih kolica do olupina automobila. Među sudionicima su bili i političari, a ministar Gordan Grlić Radman istaknuo je problem neodgovornog bacanja otpada i njegov utjecaj na prirodu.

Foto: RTL DANAS

'To je isto nemar. Neodgovornost. Plastika najveći problem. Dovoljno je mali komadić nečega što ne pripada da ugrozi prirodu i prirodni krajolik. To je otpad', komentirao je ministar.

Ministrica Marija Vučković također je sudjelovala u akciji i upozorila na prisutnost plastike koja najviše ugrožava okoliš. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević naveo je kako je Grad Zagreb povećao stopu odvajanja otpada, ali da i dalje postoji problem neodgovornog ponašanja građana. Osim čišćenja, u akciji su se sadila i stabla, a volonteri su poručili da je cilj obnoviti prirodu i podići svijest o važnosti njezina očuvanja. Više pogledajte u prilogu