Poskupljuju kako bi spriječili katastrofu? 'To je prioritet, gradu prijeti napuljski scenarij'

Odlagalište Karepovac u Splitu radit će dulje nego što je planirano - sve do otvaranja centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. A to se očekuje 2028-me godine.

Kamioni dolaze jedan za drugim, a nove količine otpada gomilaju se iz dana u dan. Mjesta za smeće na splitskom Karepovcu svakim danom sve je manje. Slika je to koja godinama opterećuje grad pod Marjanom, a rješenje se još uvijek traži u hodu.

Dok se rješenje čeka do 2028., Karepovac je na izdisaju. No, osim ekološkog pritiska, Splićane brine i onaj financijski, jer svaka nova strategija upravljanja otpadom sa sobom povlači i pitanje veće cijene računa.

'Nas ne more ništa uništit'

"Navikli smo mi to sve, naročito mi penzići. Ja mislim da smo mi najjača vojska u svitu. Nas ne more ništa uništit. Mi smo korov. Tako i ovo, mi smo na sve to navikli i na to se uopće ne obaziremo", kaže Petar.

"Nije dobro kad nešto poskupljuje, to je to. A šta ćemo, sve poskupljuje pa i to. To trebaju ovi šta su na vlasti malo mislit o tome. O umirovljenicima koji imaju mizerne penzije", kaže Katja.

Iz gradske uprave poručuju da su svjesni socijalne situacije, ali ističu da je prioritet izbjegavanje ekološke katastrofe.

'To su stvari koje koštaju'

"To su stvari koje koštaju i neminovno je da ćemo morati na neki način regulirati cijenu javne usluge ali naravno uvijek vodeći računa o našim sugrađanima i odrediti neku mjeru da Karepovac preživi i da Split ne dočeka napuljski scenarij", kaže Matea Dorčić, zamjenica gradonačelnika Splita.

Kako bi se dobilo na vremenu, struka planira maksimalno iskoristiti svaki kvadratni metar postojećeg terena, uključujući i dijelove koji su davno trebali biti povijest.

"Prva faza je postojeća ploha, odplimirat ćemo da može primiti maksimalnu količinu otpada i ova stara zatvorena ploha došlo je do slijegavanja i tu također ima odgovarajućeg kapacitet. Nadamo se da će sve ove mjere doprinijeti da premostimo period do otvaranja Centra na Lećevici", kaže Mirko Barač, Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ključ spasa leži u rukama samih građana?

Ključ spasa leži u rukama samih građana i njihove spremnosti na recikliranje. Iz splitske Čistoće poručuju kako će se u idućem periodu ubrzano raditi na nadogradnji nove infrastrukture za povećano odvajanje otpada. Cilj je jasan – drastično smanjenje tonaže koja završava na samom odlagalištu.

"Time smatramo da ćemo količine, odnosno stopu odlaganja smanjiti sa nekih 120 tisuća tona koja je bila u prethodnim godinama da je možemo smanjiti na 80 ili nešto ispod 80 tisuća tona", kaže Vlado Pehar, direktor splitske Čistoće.

Manja količina otpada na Karepovcu produžit će mu vijek trajanja, ali će ujedno i umanjiti prihode Čistoći koja uslugu naplaćuje okolnim jedinicama lokalne samouprave. Računica je to u kojoj će Split morati balansirati između ekološke održivosti i financijske stabilnosti dok čeka spas iz Lećevice – sad već više od dva desetljeća.