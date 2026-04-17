Dio Hrvata će mjesečno dobivati 300 eura, imamo detalje: 'To je ipak neki novac'

U vrijeme kada cijene nekretnina rastu u nebo, pogotovo u turističkim gradovima na obali, mladim obiteljima teško je podići kredit. Na zadarskom području, gdje stambeni kvadrati stoje od 3.000 eura, Županija im nudi konkretnu pomoć u vidu petogodišnjih subvencija kredita u iznosu do 18.000 eura.

Visoke cijene stanova u startu znače i visoke rate kredita za sve one koji nastoje doći do vlastitog krova nad glavom, pa će mladim obiteljima Zadarska županija sufinancirati ratu kredita. Ovisno o broju članova obitelji dobivat će mjesečno od 210 do 300 eura.

"Za današnje vrijeme to je hvale vrijedna akcija za mlade i motivacija na neki način", smatra Zadranin Marino Nikpalj, a njegov mlađi sugrađanin Roko Barić se slaže: "Tako na papiru zvuči jako dobro."

"Svakome je prilično to, 200-300 eura je ipak neki novac. Ne neki, zašto bismo minimalizirali to? To je dobro i treba prihvatiti tko ide u tu realizaciju da prihvati taj dio jer mu je to benefit", smatra Mladen Kačan s Ugljana.

Pogledajte koji su uvjeti

Najprije su u suradnji s državom krenuli u dodjelu državnih zemljišta za izgradnju obiteljskih kuća, a sada su odlučili i sufinancirati otplatu kredita prvih pet godina. Cilj je zadržati mlade obitelji.

"Jako je puno upita, jako je puno zainteresiranih. Znamo da je uslijed inflacije i inflatornih pritisaka i svih ostalih troškova došlo do porasta i cijena nekretnina na području ne samo naše županije, nego rekao bih cijele Europe", pojašnjava zadarski župan Josip Bilaver (HDZ) razloge zbog kojih se Županija odlučila uključiti s konkretnom pomoći koja bi mladima mogla rasteretiti kućni budžet.

Iako se simbolično zove "Tu sam rođen", na natječaj se mogu prijaviti svi koji imaju prebivalište na području Zadarske županije. Obitelj treba biti najmanje dvočlana i ne smije posjedovati ni jednu drugu nekretninu na području Zadarske županije, a podnositelj zahtjeva ne smije biti stariji od 45 godina.

'Slično ima i u Sloveniji'

Problem kupnje vlastite nekretnine sve je izraženiji u cijeloj Europi. "E sad je li dovoljno - nikad nije dovoljno, ali da je pozitivno svakako je pozitivno. Svaka pomoć je dobrodošla mladim obiteljima i super što je do 45, što nije ono do 35 jer to i stvarno bilo premalo", smatra Blaženka Herman koja živi u Irskoj, a u inozemstvo je odselila upravo zbog problema s vraćanjem stambenog kredita u francima, a Slovenac Milan Rebec dodaje: "Ima slično kod nas... Tih 300 eura kod vas je priličan novac jer svaki mjesec trebaš to dati od jedne plaće i imati još za sve ostale troškove. To je za mladu obitelj jer mladi imaju uobičajeno male plaće i onda je to još i teže otplaćivati."

Zbog velikog interesa u Zadarskoj županiji već sada razmatraju i veća izdvajanja u budućnosti. "Mi smo do sada izdvojili nešto manje od 200 tisuća eura za prvu godinu, međutim, ako bude dovoljno sredstava, ako bude više zahtjeva, razmislit ćemo i pokušat se organizirat da taj program proširimo i na veća sredstva", kaže župan Bilaver.

Subvencije će se moći dobiti na kredite za kupnju stana ili kuće, ali isto tako i kredita za izgradnju ili nadogradnju obiteljske kuće.