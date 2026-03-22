Nedostaje na tisuće radnika, Hrvatska se oslanja i na strance: Evo koliko zarađuju

Nedavno smo na Net.hr pisali o sve većem problemu s kojim se suočava turistički sektor – pronalasku čistačica, odnosno osoba koje će čistiti i održavati apartmane između smjene gostiju. Upravo taj, naizgled „nevidljiv“ dio turističkog sustava, pokazuje se kao jedan od ključnih izazova pred početak svake sezone.

No problem nedostatka radne snage ne odnosi se samo na čišćenje apartmana. Slična situacija vlada i u drugim segmentima turizma pa i velike hotelske kuće sve teže pronalaze potrebne radnike. Među najtraženijim zanimanjima već godinama nalaze se kuhari, konobari, prodavači, skladištari, ali i sobarice – zanimanja bez kojih turistički sustav jednostavno ne može funkcionirati.

Zato sve više poslodavaca spas traži u zapošljavanju stranih radnika.

Kako bismo provjerili kolike su stvarne potrebe za radnom snagom u turizmu, ali i kakve se plaće nude za poslove čistačica i sobarica, obratili smo se Institutu za turizam. Zanimalo nas je koliko se radnika trenutno traži, u kojim zanimanjima i kolika je uloga stranih radnika u popunjavanju tih radnih mjesta.

U dva mjeseca izdano 18.000 dozvola

"Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u prva dva mjeseca 2026. godine 5.968 različitih poslodavaca tražilo je mišljenje za dozvolu za boravak i rad stranih radnika u Hrvatskoj za ukupno 261 zanimanje. U tom je razdoblju zaprimljen 30.671 zahtjev, a pozitivno mišljenje dano je za 17.879 zahtjeva“, navode iz Instituta.

Najveći broj dozvola očekivano je izdan u najjačim turističkim regijama – Istri i Dalmaciji. U Istarskoj županiji izdano je 3.863 pozitivnih mišljenja za strane radnike, dok ih je u Splitsko-dalmatinskoj županiji izdano 3.033. Slijede Dubrovačko-neretvanska, Primorsko-goranska i Zadarska županija, a među regijama s većom potražnjom nalazi se i Grad Zagreb.

Najviše dozvola za kuhare, građevinu, čistačice

Kada se pogleda struktura zanimanja za koja se traže strani radnici, među prvih deset dominiraju upravo poslovi povezani s turizmom i uslužnim sektorom. Najviše dozvola izdano je za pomoćne kuhare i pomoćne konobare, zatim radnike u visokogradnji, čistače i čistačice, sobare i sobarice, konobare, radnike u niskogradnji, kuhare, prodavače te skladištare.

Posebno se ističe velika potreba za poslovima održavanja smještajnih kapaciteta.

„U prva dva mjeseca ove godine izdano je 1.845 pozitivnih mišljenja za zanimanje čistača ili čistačice te 1.526 pozitivnih mišljenja za sobara ili sobaricu“, navode iz Instituta za turizam.

Plaće rastu

Podaci pokazuju i određeni rast plaća u tim zanimanjima. Prosječna bruto plaća za čistače i čistačice trenutačno iznosi 1.093,23 eura, dok je za sobarice nešto viša i iznosi 1.113,21 eura.

Usporedba s prošlom godinom pokazuje da su plaće ipak blago porasle.

„U 2025. godini dano je 7.776 pozitivnih mišljenja za zanimanje čistač ili čistačica s prosječnom bruto plaćom od 1.050,42 eura, dok je za sobara ili sobaricu izdano 6.093 pozitivnih mišljenja s prosječnom bruto plaćom od 1.048,45 eura“, navode.

Lani 105 tisuća dozvola

Ukupno gledano, tijekom 2025. godine izdano je 105.094 pozitivnih mišljenja za dozvolu boravka i rada stranih radnika u Hrvatskoj.

Godinu dana ranije brojke su bile još veće. Tijekom 2024. izdano je 12.498 dozvola za čistače s prosječnom bruto plaćom od 892,99 eura te 6.063 dozvole za sobarice s prosječnom bruto plaćom od 929,28 eura. Te je godine ukupno izdano čak 180.734 dozvole za boravak i rad stranih radnika.

Iz Instituta za turizam objašnjavaju da smanjenje broja novih dozvola ne znači nužno i manju potrebu za radnicima.

„Može se primijetiti blagi rast prosječnih bruto plaća za zanimanja čistača i sobara u 2026. u odnosu na 2025. godinu. Smanjen broj pozitivnih mišljenja dijelom je posljedica produženja dozvola za strane radnike koji ostaju više sezona, pa nema potrebe za izdavanjem novih dozvola. Drugim riječima, realna potreba za stranim radnicima ne pada, nego je samo smanjen broj novih dozvola“, pojašnjavaju.

Očekuju stabilnu sezonu

U Institutu upozoravaju i na širi kontekst u kojem se odvija turistička sezona. Geopolitička situacija u svijetu, kao i promjene na tržištu rada, mogu utjecati i na dolazak turista, ali i na dostupnost radne snage iz inozemstva, osobito iz istočnoeuropskih i azijskih zemalja.

Unatoč tim izazovima, očekivanja za sezonu zasad su stabilna.

„Uz pozitivna očekivanja i stabilnu sezonu, može se očekivati da će ovogodišnja potreba za ovim zanimanjima biti na razini prošlogodišnjih potreba, moguće i uz blagi rast“, zaključuju iz Instituta za turizam.

