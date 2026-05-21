Od Saveza komunista do olimpijaca: Ovako je Zlatko Mateša gradio moć

NAJDUGOVJEČNIJI ČELNIK HOO-A /

Kako je izgledala karijera najdugovječnijeg čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše?

Kao 25-godišnjak diplomirao je na Pravnom fakultetu, a 2009. doktorirao je na Pekinškom sportskom sveučilištu.

Karijera mu se dijeli u dvije faze koje prate njegovo članstvo u političkim organizacijama.

Tijekom 1980.-ih napredovao je u INA-i do rukovodeće pozicije, a u to vrijeme bio je sekretar Saveza komunista u tvrtki.

U vrijeme 1990.-ih, u trenutku demokratskih promjena, postaje član HDZ-a i tada počinje njegova uspješna politička karijera

Godine 1992. postaje ravnatelj Agencije za razvoj, pa ministar; 1995. predsjednik Franjo Tuđman imenovao ga je predsjednikom Vlade i na toj je funkciji ostao do 2000.

Treba napomenuti da je tada bio polupredsjednički sustav, odnosno premijerska pozicija nije donosila odgovornost kakvu ima danas. Za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora izabran je 2002. i tu funkciju obnašao je do danas - 24 godine nakon neopozivom ostavkom. I dalje je aktivan kao predsjednik Nadzornog odbora državne tvrtke Croatia Airlines, a član je Nadzornog odbora i jedne banke.