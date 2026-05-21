Kelemen upozorio: 'Strani radnici su jeftiniji i ne znaju što je jaje, a što kobasica'

Popis ograničenih proizvoda na ulazu u trgovinu trebao bi biti put do povoljnije kupnje. No, na putu do blagajne, taj se popis, kažu građani, često izgubi u višim cijenama.

Vladine mjere kontrole cijena na snazi su tek od veljače prošle godine, a od tada do danas, pridržavaju li se trgovci novih pravila – na terenu provjerava Državni inspektorat.

Od veljače prošle godine do sredine svibnja ove godine, Inspektori su Obavili gotovo 5 tisuća nadzora trgovina. U više od četvrtine kontrola pronađene su nepravilnosti.

Čak 402 proizvoda prodavala su se skuplje nego što je država dopustila, a za više od 4 i pol tisuće artikala trgovci nisu jasno označili ograničene cijene. Inspektori su utvrdili i 917 slučajeva u kojima trgovci nisu ponudili nijedan proizvod iz određene kategorije po propisanoj najnižoj cijeni, iako su ga morali imati.

Nepoštivanje zakona

"Da bi trgovci mogli opstati, oni moraju dignuti cijenu odnosno staviti maržu, da mu se to isplati", rekao je Antun Trojnar, predsjednik Obrtničke komore Zagreb i dodao da je svjestan da je Vlada ograničila cijene.

"Ali istovremeno su i dobavljači digli cijene“, poručuje.

Zakone ne poštuju ni veliki trgovci, smatraju u inicijativi za zaštitu potrošača Halo inspektore.

"Njima je jednostavnije i jeftinije platiti kaznu. Koja je stvarno minimalna, od 3 pa naviše tisuća eura, a to zarade u jednom danu. A sve skupa je zapravo i posljedica naše prakse koja se udomaćila a to je zapošljavanje stranih radnika, koji su jeftiniji i koji ne znaju što je jaje, a što kobasica, i onda dolazimo u situaciju da nemamo kvalitetno označene proizvode, nemamo dovoljno istaknutih cijena", poručio je Josip Kelemen iz inicijative Halo, inspektore.

U Udruzi Glas poduzetnika misle drukčije.

"Iako imamo zamrznute cijene na papiru, naši potrošači se još uvijek smrzavaju pred vitrinom, i to ne zato što imamo niske cijene, nego zato što smo druga zemlja u EU po visini inflacije. Problem koji trenutačno imamo kao zdravo tržište pokušavamo riješiti flasterom", rekla je Diana Gluhak Spajić, članica Nadzornog odbora Udruge Glas poduzetnika.

Kolike su kazne?

Kazne za kršenje pravila o ograničenim cijenama kreću se od tisuću do čak 30 tisuća eura, ovisno o tome je li riječ o obrtniku, odgovornoj osobi ili trgovačkom lancu. Hoće li ih se povećavati kako bi se smanjio broj prekršaja, upitali smo i ministra gospodarstva.

"U zadnjoj teraci zakona su drastično povećane kazne i ne može im se to isplatiti nikako. Nakon detaljne analize ukoliko to bude oko kršenja cijena i nauštrb naših građana svakako za razmisliti", rekao je Ante Šušnjar, ministar gospodarstva.

Koliko je kazni naplaćeno u ovom ciklusu nadzora u Državnom inspektoratu kažu, ne smiju komentirati, jer su mnogi slučajevi još na sudovima, koji na kraju odlučuju o visini kazni.