Je li danas 2000 eura dovoljno za život u Hrvatskoj? 'Oni su postali nemogući'

Objava 34-godišnjeg muškarca na Redditu, u kojoj se požalio kako su troškovi života postali "nemogući" te da je izazov mjesec završiti s manje od 2000 eura troška, pokrenula je lavinu komentara i otvorila širu raspravu o životnom standardu u Hrvatskoj.

Autor je detaljno naveo svoje izdatke za prvi tjedan svibnja, koji su premašili 1100 eura, te zaključio kako plaća od 2000 eura više ne može smatrati dobrom.

U svojoj objavi, samac iz Hrvatske ističe kako ne živi "ništa izvanserijski", no njegov tjedni troškovnik uključivao je 390 eura za stanarinu, 175 eura za namirnice jer se "nastoji hraniti zdravo", 75 eura za gorivo za automobil i motocikl te čak 200 eura za razna osiguranja, uključujući i ona za roditelje. Na slobodno vrijeme i hobije, poput teretane, borilačkih vještina i popravka bicikla, potrošio je 120 eura. "Troškovi su postali nemogući i onda mi netko kaže da je npr. 2000 eura dobra plaća", zaključio je.

Od suosjećanja do kritike

Njegova jadikovka izazvala je stotine reakcija koje su zajednicu na Redditu oštro podijelile. Mnogi su kritizirali autorove navike, smatrajući ih daleko od skromnih. Najviše je pozornosti privukao iznos od 175 eura za hranu za jednu osobu u tjedan dana.

"Što jedeš, bifteke 3x dnevno?", zapitao se jedan komentator, dok su drugi istaknuli da posjedovanje dva vozila, više plaćenih hobija i putovanja ne predstavljaju borbu za preživljavanje. "Za samca realno živiš dosta komotno", sažeo je jedan od korisnika.

S druge strane, mnogi su se složili s autorom, dijeleći vlastita iskustva o tome kako inflacija nagriza kućne budžete. "Kad sam tek krenuo raditi, 5500 kn je bilo sasvim uredno. Sad sam na negdje oko 1900 eura, što je skoro tri puta više, i čini mi se kao da više pazim s novcima nego prije", napisao je jedan korisnik, opisujući osjećaj mnogih. Rasprava je također istaknula tešku situaciju građana s primanjima ispod 1000 eura, kojima se autorov financijski izazov čini kao nedostižan luksuz.

Inflacija i hrvatski standard

Ova internetska debata odvija se u kontekstu realnog porasta troškova života. Prema dostupnim podacima, godišnja stopa inflacije u travnju 2026. godine dosegnula je 5,8 posto, što građani najviše osjećaju na cijenama hrane i energenata.

Dok se autor objave bori s troškovima uz plaću od 2000 eura, prosječna neto plaća u Hrvatskoj početkom godine iznosila je oko 1527 eura, a medijalna, koja bolje odražava primanja većine, znatno je niža.

Na kraju, objava i komentari ispod nje oslikavaju dublju društvenu anksioznost. Pokazuju rastući jaz između očekivanja "normalnog" života - koji uključuje zdravu prehranu, hobije i povremeni odmor - i financijske stvarnosti s kojom se suočava velik dio građana. Pitanje što je danas uistinu 'dobra plaća' u Hrvatskoj očito ostaje otvoreno i bolno za mnoge.

