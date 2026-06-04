Francuz (21) operirao u Osijeku: Mladić mislio da ažurira podatke, a on mu praznio račun

Osječka policija je u suradnji s kriminalistima PU osječko-baranjske utvrdila sumnju da je Francuz (21) počinio kazneno djelo računalna prijevara na štetu muškarca (23).

Naime, oštećeni 23-godišnjak je krajem ožujka na svoj mobilni uređaj primio SMS poruku u kojoj mu je dostavljen link za ažuriranje podataka mobilnog internet bankarstva. Ne sluteći na prijevaru, otvorio je poveznicu i upisao svoje bankovne podatke. Kasnije je pregledom svog bankovnog računa shvatio da mu je s bankovnog računa netko skinuo oko 350 eura.

Policija je protiv osumnjičenog Francuza podijela prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.