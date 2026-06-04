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Francuz (21) operirao u Osijeku: Mladić mislio da ažurira podatke, a on mu praznio račun

Francuz (21) operirao u Osijeku: Mladić mislio da ažurira podatke, a on mu praznio račun
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Foto: Shutterstock/Ilustracija

Policija je protiv osumnjičenog Francuza podijela prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku

4.6.2026.
8:54
Andrea Vlašić
Shutterstock/Ilustracija
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Osječka policija je u suradnji s kriminalistima PU osječko-baranjske utvrdila sumnju da je Francuz (21) počinio kazneno djelo računalna prijevara na štetu muškarca (23).

Naime, oštećeni 23-godišnjak je krajem ožujka na svoj mobilni uređaj primio SMS poruku u kojoj mu je dostavljen link za ažuriranje podataka mobilnog internet bankarstva. Ne sluteći na prijevaru, otvorio je poveznicu i upisao svoje bankovne podatke. Kasnije je pregledom svog bankovnog računa shvatio da mu je s bankovnog računa netko skinuo oko 350 eura.           

Policija je protiv osumnjičenog Francuza podijela prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

OsijekFrancuzRacunalna Prijevara
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