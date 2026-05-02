Cijene divljaju, tko je odgovoran? Milanovićev savjetnik objasnio što stoji iza šokantne inflacije

Dok su radnici diljem zemlje jeli prvomajski grah, predsjednik Zoran Milanović na Facebooku je poručio kako mnogi nemaju razloga za slavlje. Pa kaže da šokantna inflacija, kakvu godinama ne pamtimo, nije uzrokovana samo globalnim uzrocima.

Dva su unutarnja razloga za rast cijena, objašnjava Milanovićev savjetnik za ekonomiju, Velibor Mačkić.

"Da su samo vanjski važni, kao što predsjednik Vlade sugerira, onda ni rast agregatne potražnje ni nefunkcionirajuće, nekonkurentno tržište finalnih proizvoda ne bi bili ono što nas svrstava kao dio pobjedničke koalicije na razini EU. Onda bi bili u prosjeku EU“, rekao je Mačkić.

'Ovo šokira samo one koji ne prate globalno tržište'

U Ministarstvu financija odgovaraju da je ta stopa šokantna samo onima koji ne prate kretanja na globalnim tržištima. Jer da nije bilo rasta cijena goriva, inflacija bi bila oko 3 posto.

"Jasno komuniciramo zadnjih godinu, godinu i pol dana da se radi o stopi inflacije koja je nešto povišenija jer hrvatsko gospodarstvo zadnjih pet godina raste brže od europskog prosjeka i naših vanjsko-trgovinskih partnera“, kaže Matej Bule, državni tajnik u Ministarstvu financija.

Skok inflacije

No do rasta cijena goriva je došlo pa su prema procjeni Državnog zavoda za statistiku cijene u travnju rasle 5,8 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Najveći udio u rastu inflacije ima energija, 17,5 posto. Usluge su pogurale cijene za 8,2 posto, dok su hrana, piće i duhan poskupjeli 3,5 posto.

Zbog inflacije sindikati traže veće mirovine i plaće. Konkretno, prosječnu mirovinu 1100 eura, minimalac isto toliko, prosječnu plaću 2200 eura. Upiru prstom u poslodavce da si zadržavaju profit.

"Ima ona poslovica. Što ima više, to više želim. Mislim da je to istina. Ako gledamo strane kompanije koje su došle u hrvatsku, profit koje su ostvarile u Hrvatskoj nadomješta onaj koji nisu ostvarile u domicilnim zemljama“, kaže Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske.

'Država hrani inflaciju'

Poslodavci ističu da država hrani inflaciju. Jer je u kratkom vremenu previše podigla minimalac i plaće u javnom sektoru, 51 posto u tri godine, poručuje Hrvoje Stojić, glavni analitičar Hrvatske udruge poslodavaca.

"Ako bi se nastavilo dizanje plaća iznad rasta produktivnosti, u ovim uvjetima kada uvozimo inflatorne šokove putem energenata, samo bismo dolijevali ulje na vatru. Inflacija bi mogla biti još i viša“, rekao je Stojić.

'Hrvatska malo proizvodi, puno uvozi'

Milanović poziva Vladu, sindikate i poslodavce da zbog alarmantnih podataka sjednu za stol. I da se stavi fokus na ključnu stvar, dodaje predsjednikov savjetnik Mačkić.

"Posebno naglašavam pitanje cijena hrane. Hrvatska malo proizvodi, puno uvozi i to se može i mora promijeniti u srednjem i dugom roku“, rekao je Mačkić.

Na to u državni tajnik u Ministarstvu financija Bule odgovara da porasta cijena hrane nema.

"Ograničavanjem porasta cijena nafte i naftnih derivata ne dopušta se panika. U podacima za travanj je vidljivo da nije došlo do porasta cijena hrane“, rekao je Bule i dodao da u Vladi vjeruju da će se cijene početi ispuhivati i smanjivati prema kraju godine.