Novi udar na novčanike tek je početak? Stručnjaci upozoravaju na ono što tek slijedi

Hrvatska je ponovno među rekorderima, ali, po inflaciji koja je najveća u posljednje dvije i pol godine i iznosi čak pet cijelih 8 posto! Od nas je u eurozoni gora samo Bugarska. Među glavnim krivcima je energija, koja je najviše poskupjela i ima dvoznamenkasti rast! Ali, kad je riječ o gorivu - idući tjedan bi neka trebala pojeftiniti. Novi skok cijena u Hrvatskoj i novi udar na džepove.

"Kako se dočekam na noge tako mi je tako da nije bitno koji sistem nego kako se tko snađe", rekao je Boško, dok je Ana ispričala: "Režije je vlada subvencionirala pa nije skupo da je prava cijena uh - a cijene hrane su kakve jesu visoke - ali uf usluge one su najskuplje."

Rast cijena na godišnjoj razini najviše je pogurala energija koja ima dvoznamenkasti rast - čak 17 i pol posto. Znatnije su poskupjele i usluge - 8,2 posto, a potom hrana 3,5 posto. Istodobno su, prema prvoj procjeni, cijene neprehrambenih proizvoda pale 0,6 posto.

Poskupjele su i usluge

Za ministra očekivano, s obzirom na stanje na Bliskom istoku. No znatno su na godišnjoj razini poskupjele i usluge. "Ono što nikako ne veseli je činjenica da kontinuirano bilježimo porast cijena u segmentu usluga. To nije dobro iz perspektive svakodnevnog života ni perspektive turističke sezone koja se približava. Još jednom apeliram na one koji dolaze iz sektora usluga da razmisle kako će se ovaj porast cijena odraziti na potražnju za uslugom", rekao je ministar financija Tomislav Čorić.

Iz Hrvatske udruge poslodavaca danas bez komentara. Za udrugu Glas poduzetnika poskupljenje usluga posljedica je rasta plaća a za sindikate rezultat lova u mutnom.

"Najveći je problem cijena usluga - s time je najveći problem nedostatak radne snage to znači veće plaće, netko to na koncu mora i platiti to se plaće kroz rast cijena usluga dakle to i znači inflaciju", rekao je Boris Podbodnik iz Udruge glas poduzetnika.

"U Hrvatskoj inflacija ne raste zbog porasta plaća u Hrvatskoj inflacija raste zbog gramzivost i pohlepe prozivođača i trgovaca koji sve troškove prebacuju na krajnjeg kupca", objasnio je predsjednik SSSH-a Novosel Mladen.

Prema podacima Eurostata - višu stopu inflacije od nas ima samo Bugarska 6,2 posto. Ministar vjeruje da će naša do kraja godine ostati ispod 6 posto.

"Vjerujem da to može biti tako. Optimist sam po pitanju rješenja ratnog sukoba između SAD-a i Irana i cijeli svijet čeka pozitivno rješenje ove situacije, prije svega vezano uz smirivanje stanja na tržištu energenata i vraćanja svjetske ekonomije u neki normalan kolosijek”", nadodao je Čorić.

'Nije sve zbog uvoza'

Oporba smatra da ovo nije rezultat samo uvezene, već velikim dijelom i domaće inflacije.

"Očekvao sam iznad 5 ali Inflaciju od 5,8 posto nisu očekivali ni oni najpesimističniji", kaže Boris Lalovac iz SDP-a.

"Od onog trenutla Plenkovićeve izjave 2019. da će uvođenje eura u Hrvatskoj prouzročiti poskupljenje kave za jednu lipu, on je to rekao mi smo od te jedne lipe došli do poskupljenja za razne prehrambene proizvode 200 do 300 posto", poručio je Mostov Marin Miletić.

U utorak nas čekaju i nove cijene goriva.

"Utorak bi čak trebao značiti relaksaciju u dijelu cijena, prije svega mislim na dizel i plavi dizel. U ovom trenutku su problem događaji od jučer, proteklih nekoliko dana i pitanje kako će ići narednih dana izlazak Ujedinjenih Arapskih Emirata iz OPEC-a", kaže Čorić.

Dodatno zabrinjava to što nam tek slijedi turistička sezona koja bi mogla, upozoravaju stručnjaci, dodatno pogurati inflaciju.