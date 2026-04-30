Plenković pronašao krivca za inflaciju: 'Bila bi tri posto da se to nije dogodilo'

Sjednica Vlade započela ja u četvrtak u podne, a uvodno se obratio premijer Andrej Plenković.

Prokomentirao je Inicijativu triju mora održanu u Dubrovniku te sporazum o Južnoj interkonekciji. "Značajna podrška američke vlade predstavlja novu dimenziju. Najveći iskorak sa SAD-om od Domovinskog rata", naveo je Plenković i potom zahvalio ministrima koji su bili u Dubrovniku.

Osvrnuo se i na inflaciju, koja je u travnju skočila na 5,8 posto. "Povećanje je izravna posljedica rasta cijena energenata, osobito naftnih derivata zbog rata na Bliskom istoku", govori premijer.

'Rast cijene energije odgovoran za gotovo polovicu rasta inflacije'

"Rast cijena energije odgovoran je za gotovu polovicu rasta inflacije u travnju. Da se cijene energenata nisu mijenjale, stopa inflacije bi bila oko 3 posto. Vidimo posljedice vanjskog šoka i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim članicama Europske unije", dodao je Plenković i istaknuo kako 16 država članica Europske unije bilježi ubrzavanje inflacije.

"Nadam se da će stabiliziranjem cijena doći do obuzdavanja cijena naftnih derivata što će utjecati na smanjenja inflatornih pritisaka", nastavio je Plenković te kazao kako cijena hrane i pića nije rasla na mjesečnoj razini.

"Nije došlo do prelijevanja cijena goriva baš na sve segmente koji pridonose izračunu mjesečne stope inflacije", kaže premijer i nadodaje kako su tome pridonijele i Vladine mjere kojima se nastoji ublažiti utjecaj na energetske krize na kućanstva.

