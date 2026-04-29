Kaos u Saboru zbog ustavnih sudaca! Plenković poručio oporbi: 'Moj sin bi bolje pregovarao'

U Saboru se povela burna rasprava oko izbora ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda, ali bez dijela oporbe.

"Imamo pokušaj da se Saboru kaže: ovo su imena, uzmi ili ostavi. Ne kolege, to nije dogovor, to je ucjena", poručio je Saša Dujić (SDP) te dodao: "Sami sa sobom glasujte i raspravljajte, vidimo se u nekom ponovljenom natječaju".

Optužbe za političku trgovinu

Nakon što su SDP-ovci napustili prostoriju, uslijedile su oštre reakcije iz HDZ-a. Ivan Malenica prozvao je oporbu za nedosljednost.

"Sada oni spominju političku trgovinu, a nije bila kada su oni nudili prijedloge. Toliko o dosljednosti", rekao je Malenica.

Dok HDZ lijevu oporbu optužuje za opstrukciju procesa, oni uzvraćaju optužbama za kadroviranje.

"Što mi blokiramo? Da on kadrovira? Pa to blokiramo", bila je oštra Sandra Benčić (Možemo), dodavši kako bi jednako ponosno blokirala i druga sporna imenovanja poput onog Turudićevog. Na to joj je odgovorio Maksimilijan Šimrak (HDZ): "Kad se tako žustro zalažete da ćete blokirati kadroviranje, zašto to niste napravili Tomaševiću s Kostom Kostanjevićem?"

Urša Raukar Gamulin podsjetila je da je premijer još u siječnju objavio da se stvari "rješavaju u paketu", poručivši vladajućima: "Ucjena je vaša."

S druge strane, Danijela Blažanović (HDZ) branila je stav većine.

"Predsjednik najveće i najjače stranke iznio je konstruktivan prijedlog, a vi se, uvrijeđeni dočekom rukometaša, ponašate kao uvrijeđena nevjesta i opstruirate izbor", poručila je Blažanović.

Zeleno svjetlo za Vrhovni sud

Dok oko Ustavnog suda vlada blokada, pomak se dogodio na drugoj strani. Saborski Odbor za pravosuđe je, nakon čak osam pokušaja, dao zeleno svjetlo za sve troje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda. Poznato je da predsjednik Zoran Milanović na tom mjestu želi vidjeti sutkinju Mirtu Matić.

"Upravo sam poslao u proceduru i potpisao dokument s pozitivnim mišljenjem o sva tri kandidata", potvrdio je predsjednik Odbora Nikola Grmoja. Pozitivno mišljenje sada ide predsjedniku države, koji će službeno predložiti svog kandidata o kojem će se raspravljati na plenarnoj sjednici.

Plenković: 'Moj sin bi to bolje ispregovarao'

Predsjednik Milanović jutros je bio bez izjava, ali je pregovore komentirao premijer Andrej Plenković, osvrnuvši se na trenutak kada je SDP prekinuo razgovore nakon dočeka rukometaša na Trgu bana Jelačića.

"Dakle, isti Grad Zagreb s vladom lani organizira isti doček, iste reprezentacije, samo je tada bilo srebro, sada je bronca, praktički s istim izvođačima. Jedne godine može, druge godine ne može. To ne ide. To ne znam kome se može prodati. Dakle, potpuno bezveze. Pazite ovo, i onda je SDP-u to razlog da se povuče iz razgovora o izboru ustavnih sudaca. To nema u dječjem vrtiću. Moj Ivan, koji ima četiri godine, bio bi bolji pregovarač", izjavio je premijer.

Ipak, ostaje pitanje hoće li se izbor za čelnika Vrhovnog suda provesti do kraja, jer HDZ taj proces veže uz izbor preostala tri ustavna suca. Budući da dogovora i dalje nema, sutrašnje glasanje u Saboru vjerojatno će proći bez ustavnih sudaca, što bi značilo kretanje ispočetka i novi javni poziv.