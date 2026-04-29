Milanović odaslao jako zanimljive poruke: 'Moramo paziti kakve signale šaljemo'

Predsjednik Republike Zoran Milanović i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved sudjelovali su u obilježavanju 35. obljetnice 3. gardijske brigade "Kune" u Slavonskom Brodu.

Predsjednik Milanović tom prilikom je održao govor te istaknuo da su Kune "slavna, nepobjediva brigada".

"Slavna, nepobjediva brigada. Ja bih rekao, brigada koja je izašla kao pobjednik, ali je imala težak put", rekao je Milanović.

Podsjetio je da je u kritičnim danima Hrvatsku branilo jako malo ljudi.

'Avion i bomba nisu dovoljni'

"Svaka mater i otac, svaka obitelj, pa tako i mnogi narodi i nacije vole o sebi misliti da su posebni. To je sklizak teren jer ne bi bilo posebno kada bi svatko bio poseban. Problematično je kada narodi i nacije misle da imaju posebnu misiju i da su odabrani. Međutim, ako stvari gledamo u ograničenom vremenu, kroz život jedne generacije, onda generacija kojoj vi pripadate i koja lagano prestaje biti aktivna jest posebna generacija", rekao je Milanović prisutnima.

Dodao je da nijedna druga članica EU-a nije obranjena u ratu u kojem se kretalo s gubitničkih pozicija. Spomenuo je i Bosnu i Hercegovinu u čijoj obrani je sudjelovala Hrvatska vojska, a što se danas pokušava umanjiti i obezvrijediti.

"Bez 3. brigade, bez 103. brigade Hrvatske vojske koja je izgubila skoro 700 ljudi u Derventi, rat bi izgledao još gore i s još manjim šansama", rekao je Milanović.

Podsjetio je da ne bi bilo današnje Bosne i Hercegovine niti daytonske BiH da nije bilo Hrvatske vojske jer "avion i bomba nisu dovoljni".

'S takvim ljudima je teško raditi'

Milanović je rekao da imamo "mirno i bezopasno susjedstvo u ovom trenutku" te da "nemamo pravih neprijatelja i nikoga ne vidimo kao neprijatelja".

"Nadam se da ni nas nitko ozbiljno ne doživljava kao neprijatelja, osim onih koji lupetaju o tome da se Hrvatska, Albanija i Kosovo spremaju napasti Srbiju. S takvim ljudima je teško raditi. Svakakve budalaštine čovjek čuje. Teško je graditi normalne i prijateljske odnose s ljudima koji se ponašaju neozbiljno", rekao je Milanović, dodajući da mi znamo tko smo, da nemamo neprijatelja i da želimo garaditi mirne i civilizirane odnose na obostranu korist.

Dotaknuo se i teme europskih integracija.

"Europska unija u kojoj danas živimo i koja je važan aspekt hrvatske današnjice i djelovanja zaslužuje biti spomenuta", rekao je Milanović.

Hrvatsku je usporedio sa "kućom koja je obranjena".

"Ona nije bila po volji i dizajnu kako smo htjeli, ali njezini temelji i zidovi su postojali. Ta kuća je obranjena. A onda smo dobili fasadu na toj kući - to je Europska unija", rekao je Milanović te dodao da "fasada ima svoju funkciju, ali da je kuća kuća".

'Opasno je davati jamstvo'

"Europska unija je dobra ideja kao trgovinska unija", rekao je Milanović.

"To je okvir u kojem vidim Europsku uniju i Hrvatsku u njoj. Sve iznad toga je internacionalistička fantazija, neki novi svijet, u kojem za Hrvatsku po meni nema mjesta", dodao je.

Istaknuo je da su naši dosezi ovdje, a da ne vidi prostor za političko djelovanje na mjestima koja su 1000 ili 2000 kilometara dalje. Istaknuo je da je to važno i za Hrvatsku vojsku, jer ne želimo da nas "luda glava i birokratske ambicije" vode tamo gdje nemamo resursa i interesa otići, ali i gdje ne kontroliramo događaje.

"Vidimo da u zadnje vrijeme ovisi o raspoloženju jednog ili drugog čovjeka. U takvom sustavu odnosa davati jamstvo nekom trećem da ćemo se u nekoj situaciji izložiti i baciti pod kamion za njega je vrlo nezgodno, da ne kažem i opasno", rekao je Milanović.

'Moramo paziti kakve signale šaljemo'

Istaknuo je da na neki način jesmo europska provincija.

"Mi smo mala zemlja koja mora, kao svaka pametna osoba, da ne kažem kao svaka pametna žena, paziti kakve signale šalje, kome što sugerira i kako se kome obećava", rekao je Milanović te istaknuo da je naš jedini i primarni interes obrana Hrvatske.

"Sve drugo za mene uključuje prije svega lojalnost i dobru vjeru prema onima s kojima imamo nekakve saveze. Da ne kujemo luciferske paklene planove, da imamo dobre namjere, ali da ne ludujemo u očekivanjima, da ne sanjarimo o tome da će Europska unija biti jedna velika moćna država - a toga itekako ima u Europi - kojom će se upravljati iz centra moći kao što je Bruxelles ili nekakva stratosfera", rekao je Milanović.

Podsjetio je da je "u trenutku kada se u svijetu događaju najluđe stvari", nezamislive do jučer, naše mjseto ovdje.

"Naša akcija je prije svega ovdje u ovoj regiji. Tu moramo urediti stvari, svoju kuću do kraja, pokušati urediti svoje odnose sa susjedima, sa Srbijom ako ide - a ide teško - a važno je radi normalne budućnosti. Trudimo se, radimo u dobroj vjeri, ali ide teško", ponovio je Milanović.

Predsjednik je istaknuo i da Hrvatska želi nastaviti graditi odnose s BiH, ali je upozorio na status hrvatskog naroda u BiH.

"Ova brigada se legalno borila u BiH '92. godine i časno se borila. Nije se borila zato da hrvatski narod bude moneta za šutanje i podkusurivanje, kako zadnjih godina jest. Nije se borila u BiH da bi razbila BiH ili njezine dijelove pripojila Hrvatskoj", rekao je Milanović te rekao da je politika Hrvatske "političa čistih računa", ali i "svijest o tome tko smo i što je naše".

"Jer, kada je nacija u pitanju, taj aspekt sebičnosti je prisutan - inače nacija nema smisla, ako ne znaš što je tvoje", zaključio je Milanović.

