Medveda pitali tko stoji iza prijetnji i dojava o bombama: 'To je hibridni rat'

Predsjednik Republike Zoran Milanović i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved sudjelovali su u obilježavanju 35. obljetnice 3. gardijske brigade "Kune" u Slavonskom Brodu.

Ministar Medved istaknuo je da su Kune na najbolji mogući način dale su svoj doprinos, "onako kako to hrvatski narod očekuje od svojih najboljih sinova".

"Neizmjerno sam im zahvalan na svemu što su učinili u Domovinskom ratu. Zahvaljujem se ratnim zapovjednicima na svim odlukama koje su donosili, koje nisu bile nimalo lake", rekao je Medved te istaknuo da ga raduje da je danas svjedočio prisezi mladih Kuna.

"Mladića koji danas slijede taj put ponosa, časti, put odvažnosti - dati svoj doprinos i danas, i ako ikada zatreba, slijedeći sve one vrijednosti koje su izgrađene u Domovinskom ratu pod ovih znakom ponosnim znakom naših Kuna", rekao je Medved te čestitao Kunama 35. rođendan.

Kruljac: 'Osjećam ponos, slavu i tugu'

Medved je istakno da su, u vrijeme kada Hrvatska nije imala naoružanje i opremu, ključ uspjeha bili ljudi te da je presudna bila odvažnost, odlučnost, hrabrost i požrtvovnost naših Kuna i naših gardista.

"Danas, upravo taj spoj odvažnosti i sposobnosti ljudi, ali i sve ono što činimo u modernizaciji i opremanju najsuvremenijom opremom, tenkovima koji su najbolji danas u svijetu, činimo povezujući iskustva iz Domovinskog rata i modernu tehnologiju, ali uvijek vodeći računa da je čovjek taj za kojeg trebamo osigurati i odgovarajući standard života i sve oblike potpore kako bi imali sve ono što nam je potrebno u svjetlu sposobnosti i što se očekuje od hrvatske vojske", rekao je Medved.

Ratni zapovjednik Brigade, umirovljeni general pukovnik Mladen Kruljac, rekao je da na današnji dan osjeća "ponos, slavu i tugu" za 392 poginula, 15 nestalih i 1088 ranjenih pripadnika 3. gardijske brigade Kuna. Podsjetio je i na njihovu ključnu ulogu u operaciji Bljesak.

"Prvi dan je prva taktička skupina sa pravca zapada blokirala mjesta prijelaza, dovela grad Okučane u poluokruženje, a drugi dan druga taktička skupina 3. gardijske brigade slomila otpor 54-te lake pješačke brigade 18. korpusa i oslobodila grad Okučane", rekao je Kruljac.

Dojave o bombama su 'hibridni rat'

Novinari su ministra Medveda pitali da komentira dojave o bombama koje posljednjih dana pristižu iz većih gradova, uključujući Zagreb, Dubrovnik, Split i Rijeku. Ministar je rekao da je u pitanju hibridni rat te da sigurnosno-obavještajna zajednica i Ministarstvo unutarnjih poslova intenzivno analiziraju, prate i nadziru te radnje.

Uvjeren je da će brzo doći vrijeme kada će o detaljima biti izviještena i javnost, kao i o tome otkud prijetnje dolaze i tko stoji iza njih.

"Čine se svi potrebiti napori, angažirani su svi ljudi koji posjeduju odgovarajuće kompetencije i u čijoj je to nadležnosti. Uvjeren sam da će vrlo brzo hrvatska javnost dobit tu priliku. Ne bi bilo odgovorno i dalje komunicirati te detalje, radi se o izrazito složenim radnjama, a u konačnici, i sam taj proces i pristup u ovom prijetnjama koje dolaze nije nimalo jednostavan", rekao je Medved.

"Činjenica je da živimo u jednom zahtjevnom svijetu u pogledu takvog oblika kriminala, kriminalnih radnji, i to zahtijeva izrazito veliki angažman i sofisticirane oblike zaštite. Vjerujem da ćemo u vrlo kratko vrijeme moći dati cjelovitu sliku otkud dolaze te prijetnje, tko stoji iza njih i u konačnici, način na koji ćemo se zajedno sa našim partnerskim službama u drugim zemljama ubuduće nositi s tim izazovom", rekao je ministar.

