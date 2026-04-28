Otkrivena masovna grobnica u jami Golubinka: Među žrtvama i tri žene i dječak

U jami Golubinka na brdu Sopanj, na području Općine Tisno u Šibensko-kninskoj županiji, pronađena je još jedna masovna grobnica s posmrtnim ostacima žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, a lokaciju je danas posjetio potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, izvijestili su iz Ministarstva.

Uz ministra su bili šibensko-kninski župan Paško Rakić i ravnateljica Uprave za zatočene i nestale Ana Filko, kao i djelatnici Ministarstva hrvatskih branitelja te pripadnici Hrvatske vojske i policije i speleolozi koji provode terensko-speleološka istraživanja i ekshumaciju, koja je u tijeku.

Većina žrtava u jamu bačena živa s visine od oko 16 metara

Ministar Medved izjavio je da su dosad ekshumirani posmrtni ostaci 18 žrtava bačenih u jamu tijekom i nakon Drugog svjetskog rata, a prema prvim nalazima, riječ je pretežno o mlađim osobama u dobi od oko 20 godina, među kojima su najmanje tri ženske osobe i dječak od približno 14 godina.

„I ovdje u ovoj jami možemo vidjeti pristup zločinačke naravi", poručio je ministar, podsjetivši kako je sličan obrazac zabilježen i prije nekoliko dana, kada je na području Dubrave u Zagrebu u dvije odvojene masovne grobnice pronađeni posmrtni ostaci više od 50 osoba.

Ministar je kazao i da su pronađene čahure koje ukazuju na to da je dio žrtava ubijen prije bacanja u jamu, dok analiza kostiju pokazuje da je većina žrtava u jamu bačena živa s visine od oko 16 metara.

„Možemo samo zamisliti strahote tih polomljenih osoba koje su bačene u ovu jamu i patnje koje su imali umirući u njoj", istaknuo je Medved te najavio nastavak terenskih istraživanja i probnih iskapanja svugdje gdje postoje saznanja o stradavanjima i mogućim grobištima.

Ministar Medved: Svaki čovjek ima pravo na dostojno počivalište

„Osuđujemo taj zločin i ono što možemo učiniti danas jest omogućiti tim osobama pravo na grob", poručio je ministar Medved, zaključivši da svaki čovjek ima pravo na dostojno počivalište.

Zahvalio je županu Šibensko-kninske županije na suradnji te djelatnicima Ministarstva hrvatskih branitelja i svima koji sudjeluju u tom procesu, kao i angažiranim speleolozima te pirotehničarima koji su prije ulaska u jamu proveli pirotehnički pregled. Posebno poštovanje iskazao je žrtvama i njihovim obiteljima, najavivši da će se, ovisno o stanju posmrtnih ostataka, pokušati provesti i identifikacija žrtava, za koje postoje saznanja da su lokalni stanovnici iz tog vremena.

Uz aktivnosti vezane uz žrtve Drugog svjetskog rata, ministar je podsjetio kako prioritet Ministarstva hrvatskih branitelja ostaje Domovinski rat te da se ovih dana intenzivno provode probna iskapanja i traganje za nestalim osobama na širem području Hrvatske.

„To je naša misija i to je naša obveza - pronaći ljude iz Domovinskog rata dok su njihove obitelji žive", poručio je Medved.

Župan Rakić: Napokon sazrelo vrijeme da se sazna istina

Župan Šibensko-kninske županije Paško Rakić ocijenio je da današnji događaj nadilazi sam čin ekshumacije. „Ovo danas nije samo ekshumacija žrtava, ovo nije samo priprema za dostojanstven ukop, ovo je i potraga za istinom", kazao je župan. Dodao je kako je ova tema desetljećima opterećivala zapadno područje županije te da je „napokon sazrelo vrijeme da se sazna istina".

Najavio je da će Šibensko-kninska županija u suradnji s Gradom Vodicama te općinama Tisno, Murter, Pirovac i Tribunj pripremiti grobnicu u Tisnom, a dostojanstven ukop bit će organiziran u zajedništvu sa Šibenskom biskupijom. Župan je zahvalio ministru Medvedu, stručnim službama i svim stručnjacima koji sudjeluju u ekshumaciji žrtava jame Golubinka.

Jama Golubinka nalazi se na južnim padinama brda Sopanj, u kamenitom kršu okružena gustim raslinjem, duboka je 16 metara, a prema prikupljenim saznanjima pretpostavlja se da su u njoj žrtve s navedenog područja.

U posljednjih deset godina na području Šibensko-kninske županije proveden je 91 terenski izvid i s ukupno osam lokacija ekshumirani su posmrtni ostaci 19 osoba, a sveukupno je na području Hrvatske u tom razdoblju provedeno više od 630 terenskih izvida i istraženo više od 90 lokacija u 16 županija te pronađeni i ekshumirani posmrtni ostaci više od 2200 žrtava.

