OPERIRALI DILJEM EUROPE /

Hrvati u centru velike istrage u Njemačkoj: Policija ih mjesecima pratila, među uhićenima i tri žene

Foto: 5VISION.NEWS/imago stock&people/Profimedia

Prema informacijama iz policije, postoji osnovana sumnja da su uhićeni Hrvati dio šire, međunarodno organizirane bande provalnika

Njemačka policija u Bochumu uspješno je okončala intenzivnu istragu protiv organizirane skupine provalnika. U velikoj policijskoj akciji u četvrtak uhićeno je šest hrvatskih državljana koje se sumnjiči za seriju teških krađa.

Prema zajedničkom priopćenju Državnog odvjetništva i policije, uhićeni Hrvati starosti su između 25 i 41 godine. 

Tereti ih se za velik broj provala u stanove i kuće na širem području savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija, piše Fenix

Operirali diljem Europe

Istragu je vodio specijalizirani odjel policije iz Bochuma za provale u stanove, koji je mjesecima prikupljao dokaze protiv skupine. 

Prema informacijama iz policije, postoji osnovana sumnja da su uhićeni Hrvati dio šire, međunarodno organizirane bande provalnika.

"Osumnjičenici su već od ranije dobro poznati policijskim strukturama zbog imovinskih kaznenih djela diljem Europe. Posljednjih mjeseci dovodili su se u vezu s brojnim provalama na području Ruhrske oblasti i Porajnja", navodi se u priopćenju.

Među uhićenima tri žene

Na zahtjev Državnog odvjetništva u Bochumu, Općinski sud izdao je više naloga za pretragu objekata te tri izravna naloga za uhićenje. Istražni zatvor odmah je određen za 26-godišnjakinju i 31-godišnjakinju iz Bochuma te 41-godišnjakinju iz Bergheima. 

Tijekom koordiniranih racija i pretresa stanova koje su osumnjičenici koristili, policijski službenici zaplijenili su veću količinu gotovine, kao i brojne druge dokazne materijale, uključujući ukradene predmete i alat za provale.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
