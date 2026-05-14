Ima 50 godina, a od 2023. noćima svjetiljkom harao dvorištima po Zagrebu: Objavljeni detalji

Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje ukupno 14 kaznenih djela teških krađa provaljivanjem od kojih je osam ostalo u pokušaju.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičeni od svibnja 2023. do svibnja 2026. godine na širem području Zagrebačke županije, prema unaprijed stvorenoj namjeri oduzimanja tuđe pokretne stvari s ciljem da ju protupravno prisvoji, počinio ukupno šest kaznenih djela teških krađa provaljivanjem.

U kasnim noćnim satima svojim bi automobilom dolazio na područje Novog Zagreba, Trešnjevke, Dugog Sela, Zaprešića, Dubrave i Sesveta, parkirao u blizini mjesta događaja, pješice obilazio s baterijskom svjetiljkom dvorišta, kuće, osobna vozila i tražio priliku kako bi otuđio vrijedne predmeta.

Foto: PU zagrebačka

Iako je bio ustrajan u činjenju kaznenih djela, većina kaznenih djela koja je namjeravao počiniti su ostala u pokušaju, dok su ga u najmanje dva navrata primijetili vlasnici kuća, zbog čega je i pobjegao s mjesta događaja. Također, u svojim noćnim obilascima tražio je obiteljske kuće s otključanim vratima ili otključana osobna vozila u dvorištima iz kojih je također znao otuđiti vrijedne predmete.

U pet se slučaja nakon što bi pješice obišao kuće, dvorišta i osobna vozila za koja je smatrao da se u njima nalaze vrijedni predmeti, odlučio na provalu tako što bi prišao ulaznim vratima kuće ili se preko ograde popeo na balkon gdje bi uporabom tjelesne snage i prikladnog alata provalio, ispremetao stvari te iz novčanika i torbica otuđio novac, a potom pobjegao.

Ujedno, u jednom slučaju u veljači 2026. godine oko 2 sata na području Sesveta, osumnjičeni je došao do parkirališta na kojemu je uočio parkirano vozilo u vlasništvu 49-godišnjaka, provalio uporabom podesnog predmeta, te iz pretinca otuđio novac i pobjegao. Materijalna šteta nastala počinjenjem kaznenih djela iznosi oko 1.800 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je muškarac predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.