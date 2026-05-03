Lopov provalio u kuću dok je vlasnik bio unutra: Uspio je pobjeći s nekoliko tisuća eura

Nepoznati počinitelj ušao je u kuću u Ulici Bijenik, na Črnomercu, i ukrao novac i nakit, a situacija je eskalirala kada ga je vlasnik zatekao na djelu.

Prema dostupnim informacijama, sve se dogodilo u subotu oko 23.10 sati na području Zagreba. Provalnik je iskoristio noć kako bi ušao u kuću, no nije računao da će ga vlasnik zateći usred krađe. Kada je 49-godišnji vlasnik primijetio nepoznatog muškarca u jednoj od prostorija i pokušao ga zadržati, došlo je do naguravanja. Počinitelj ga je odgurnuo i uspio pobjeći s mjesta događaja, zajedno s ukradenim stvarima.

Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura, a policija intenzivno traga za počiniteljem. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim se nastoje utvrditi sve okolnosti ove provale.

