Ukrao odjeću vrijednu više od 21.000 eura: Otkriveno kako je operirao, imao je i pomoćnike

Zagrebačka policija izvijestila je da je uhitila i kazneno prijavila 53-godišnjaka kojega sumnjiči da je u devet navrata iz trgovačkog centra, s nepoznatim pomagačima ili sam, ukrao odjeću vrijednu nešto više od 21.000 eura.

Prema navodima policije, osumnjičeni je od 6. veljače do 10. ožujka ove godine krađe počinio u trgovačkom centru na području Zaprešića i to na unaprijed dogovoren način s muškim i ženskim pomagačima.

Prvu je krađu počinio sam, kada je iz trgovine otuđio više komada odjeće koje je stavio u torbu i vreću te pobjegao.

U sedam slučajevima djelovao je u skupini koja je zajedno dolazila u istu trgovinu, gdje su uzimali veće količine odjeće s polica i stalaka, skrivali ih u torbe i vreće te potom napuštali trgovinu. Tako su, prema policijskim sumnjama, otuđili više stotina komada odjevnih predmeta.

Osim toga, osumnjičeni je 9. ožujka, s nekoliko nepoznatih žena, iz druge trgovine u istom trgovačkom centru otuđio odjeću i modne dodatke nakon čega su pobjegli.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv 53-godišnjaka podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu, dok se za ostalim sudionicima i dalje traga.

POGLEDAJTE VIDEO: Zakuhava se afera u Splitu: Šuta optužio Ivoševića za krađu osjetljivih podataka