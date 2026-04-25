Uhvaćena petorica maloljetnika koji su 9 mjeseci 'operirali' po Belom Manastiru: Pogledajte što su sve ukrali

Policijska uprava osječko-baranjska objavila je informaciju da su uhvaćeni višestruki maloljetni provalnici.

Naime, dovršenim kriminalističkim istraživanjem policajaca iz postaje Beli Manastir utvrđeno je postojanje osnove sumnje da su petorica maloljetnika iz Baranje u periodu od srpnja 2025. godine do kraja ožujka 2026. godine počinili sedam kaznenih djela teška krađa i dva kaznena djela oštećenje tuđe stvari na području Baranje.

Oni su provaljivali u službene prostorije nogometnih klubova, kuće i podrume i od tamo ukrali novac, alkoholna pića, sokove, bicikl, kameru, povratnu ambalažu i punjač za mobitel.

Ispisivali su i grafite na tuđe stambene objekte. Počinili su štetu od oko 3.210 eura. Slijedi im prijava nadležnom državnom odvjetništvu za mladež.

