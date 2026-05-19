Maskirani Modrić naporno trenira uoči ključne utakmice sezone, objavljena fotografija

Milan u nedjelju protiv Cagliarija igra posljednju utakmicu ove sezone. Bit će to ključna utakmica za Rossonere, koji bi pobjedom izborili plasman u Ligu prvaka.

A pomoći u toj namjeri trebao bi i ponajbolji igrač sedmerostrukog prvaka Europe te kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić. Koliko Modrić znači momčadi Milana dovoljno govori činjenica da su Rossoneri od njegove ozljede odigrali tri utakmice i izgubili dvije. Jedina pobjeda stigla je protiv Genoe.

Ako se Modrić zaista nađe na terenu u nedjelju, igrat će sa zaštitnom maskom s kojom je i trenirao. Kako našem kapetanu stoji maska nalik Zoroovoj, pogledajte u objavi Milana ispod:

