NOVA FAZA /

SAD polako, ali sigurno diže ruke od Europe! JD Vance: 'Preusmjeravamo vojne resurse'

Foto: AARON SCHWARTZ/UPI/Profimedia

Američki potpredsjednik JD Vance u utorak je rekao novinarima da je raspoređivanje američkih snaga u Poljskoj odgođeno, dodavši da nije točno reći da se vojnici povlače s teritorija Europe

19.5.2026.
23:16
Hina
Vance je na brifingu u Bijeloj kući rekao da Sjedinjene Države žele potaknuti Europu da "preuzme veću odgovornost" za zajedničku obranu.

"Ne govorimo o povlačenju svih američkih trupa iz Europe. Govorimo o preusmjeravanju nekih resursa tako da se maksimizira sigurnost SAD-a. Ne mislim da je to loše za Europu", rekao je.

Američka vojna prisutnost u Europi

Sjedinjene Države preispituju svoju vojnu prisutnost u Europi i već se dugo očekuje da će ju smanjiti, s obzirom na zahtjeve predsjednika Donalda Trumpa da NATO preuzme veću ulogu u obrani Europe. Pentagon još nije iznio detalje o tome kako zamišlja buduće razmještaje svojih trupa na europskom kontinentu.

"Nismo smanjili broj vojnika za 4.000 u Poljskoj. Odgodili smo njihov razmještaj, što nije smanjenje trupa, već odgoda u rotaciji koja se ponekad događa", dodao je Vance.

Izvješća o promjeni u raspoređivanju trupa u Poljskoj izazvala su oštre kritike američkih zakonodavaca koji su zabrinuti zbog mogućnosti da Trump napusti svoje saveznike.

