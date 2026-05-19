Vrhovni zapovjednik NATO-a poslao jasnu poruku: 'Trumpova odluka neće naštetiti obrani Europe'

Vrhovni zapovjednik NATO-a Alexus Grynkewich ⁠rekao je u utorak da američka odluka o povlačenju oklopne brigade odnosno oko 5000 vojnika iz Europe neće naštetiti obrambenim planovima Saveza na kontinentu.

Grynkewich, govoreći u Bruxellesu gdje se sastao s vojnim zapovjednicima zemalja NATO-a, naglasio je da europski saveznici i Kanada preuzimaju veću odgovornost za konvencionalnu obranu u Europi, uz kontinuiranu podršku američkih kapaciteta koji se prilagođavaju.

"Kako europski stup saveza jača, to omogućuje SAD-u da smanji svoju prisutnost u Europi i ograniči se na pružanje samo onih kritičnih sposobnosti koje saveznici još ne mogu pružiti", rekao je Grynkewich.

Dodao je da ne može dati točan vremenski okvir, ali da će to biti "kontinuirani proces koji traje nekoliko godina".

U Europi stacionirano 86.000 američkih vojnika

Američki predsjednik Donald Trump najavio je ranije povlačenje oko 5000 vojnika iz Njemačke.

Podaci američke vojske iz travnja pokazuju da je u Europi trenutačno stacionirano oko 86.000 američkih vojnika, od čega otprilike 39.000 u Njemačkoj. Broj se redovito mijenja, dijelom zbog rotacija i vojnih vježbi.

Posljednjih tjedana, Trumpova administracija poduzela je niz koraka koji se u europskim prijestolnicama široko tumače kao odmazda za oklijevanje saveznika da snažnije podrže američki stav u iranskom ratu.

Najavila je povlačenje 5000 vojnika iz Njemačke, zaustavila raspoređivanje 4000 vojnika u Poljsku, pa čak i navodno razmatrala poteze za suspenziju Španjolske iz Saveza, prenose mediji.